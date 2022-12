ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Le feste di fine anno sono dietro l’angolo, ed arrivati quasi alla metà del mese di dicembre, oltre che fare i conti con i regali di Natale, è arrivato anche il momento di fare la spesa per le festività che, tra Vigilia, Natale, il 26 e Capodanno, terranno a tavola molte, moltissime famiglie, oltre che innumerevoli gruppi di amici e colleghi.

Ora, giacché i carrelli della spesa sono diventati particolarmente esosi, e sono pochissime le persone che non apprezzano, quanto meno, una buona bottiglia di vino a tavola, abbiamo pensato potesse tornarvi utile questa ottima promo Amazon che, proprio in queste ore, sta proponendo a prezzo scontatissimo moltissime bottiglie di birra, vino ed altre tipologie di alcolici, con prezzi che possono anche superare facilmente il 30%!

Un affare, specie considerando questo periodo di forti rincari che stiamo vivendo, senza contare che l’offerta è davvero molto ampia, e può facilmente incontrare ogni tipo di gusto, giacché le opzioni sono diverse non solo in termini di prodotto, ma anche e soprattutto di etichetta.

Giusto per proporvi qualche esempio degli ottimi prezzi Amazon, si passa da questa ottima confezione da 20 bottiglie da 50 cl di Birra Kozel chiara, venduta ad appena 23,99€ (circa 1,19 la bottiglia) a questo pacco da 24 lattine di Tennent’s Super, una birra strong dall’alta gradazione alcolica (9 gradi per una birra non sono pochi), e tra le favorite di moltissimi consumatori, venduto al prezzo di 32,59€!

O ancora: l’ottimo Rum colombiano La Hechicera, dal sapore intenso e speziato, venduto nella sua splendida e colorataconfezione a soli 36,47€, contro i 49,90€ del prezzo originale, proponendosi così anche come un’ottima idea regalo, da fare magari a chi ha la passione per i distillati; senza, infine, dedicare le opzioni disponibili anche per chi cerca prodotti alcol free, come nel caso di questa ottima bottiglia di Tanqueray 0.0%, alternativa analcolica al classico gin Tanqueray, qui del tutto priva di alcol, pur mantenendo le profumazioni e le botaniche tipiche dei distillati di ginepro e, in questo caso, della produzione Tanqueray! Un prodotto quasi “magico” per gusto e profumazione, vista la sua assenza di alcol, ed oggi in sconto a soli 10,99€!

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, ci prendiamo un attimo per suggerirvi, qui e ora, di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, oltre a farvi risparmiare un po’ di soldi sulle spedizioni dei vostri acquisti, vi garantirà anche consegne prioritarie e veloci. Cosa da non sottovalutare, specie perché le spedizioni cominciano ad aumentare vertiginosamente, e per molti prodotti Amazon sta già segnalando rallentamenti nelle spedizioni, o addirittura ritardi! Meglio partire prevenuti, e provare ad assicurarsi di avere i propri pacchi in tempo per la Vigilia di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi gli articoli che più preferite al miglior prezzo disponibile, quanto meno prima che i migliori prodotti vadano esauriti o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

