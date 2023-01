Una delle piattaforme di gioco migliori del momento per il rapporto qualità/prezzo è indubbiamente l’Xbox Series S: prodotta da Microsoft, è la sorella minore dell’Xbox Series X e rappresenta l’opzione perfetta per chi vuole godersi tutti i titoli next-gen senza dover spendere un capitale. Se stavate pensando di acquistarla, vi consigliamo di approfittare di uno sconto davvero imperdibile su eBay!

L’Xbox Series S è infatti attualmente disponibile a soli 239,90€; considerando che il suo prezzo di listino si aggira solitamente intorno ai 280,00€, si tratta di un’offerta che vi permetterà di risparmiare non poco sull’acquisto della console. Dato che sono stati venduti già tantissimi pezzi e le scorte potrebbero terminare a breve, vi consigliamo di aggiungerla subito al carrello per non rischiare di perdere l’occasione!

La peculiarità della Xbox Series S, a differenza della sorella Series X, è che non presenta il lettore dischi e quindi è compatibile esclusivamente con i titoli in versione digitale; dato che oramai tutti i videogiochi sono disponibili anche nello store online di Microsoft, non dovrete però rinunciare a nessuna opera. A livello di prestazioni la console è leggermente meno performante dell’altro modello, ma parliamo comunque di una piattaforma di ultima generazione che vi offrirà gameplay fino a 120 FPS e 512GB di spazio di archiviazione.

Il vantaggio più grande della Xbox Series S, oltre al prezzo davvero conveniente, è la possibilità di accedere a un catalogo con migliaia di giochi: sottoscrivendo l’abbonamento al Game Pass avrete infatti a disposizione una libreria vastissima, con titoli di ogni genere che potrete scaricare e giocare quando volete. Inoltre, ulteriori opere vengono aggiunte mensilmente, tra cui tantissime nuove uscite che sono presenti sin dal giorno del rilascio!

Con la console è incluso ovviamente anche il controller Wireless di Microsoft, dotato di impugnatura antiscivolo sui grilletti per permettervi di mantenere una presa salda anche durante le partite più intensa e del pulsante Condividi, con cui potrete scattare screenshot senza dover mettere in pausa il gioco. Inoltre, essendo Bluetooth, potrete collegarlo anche ad altri dispositivi compatibili, come PC, smartphone e tablet.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina eBay dedicata all’Xbox Series S. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

