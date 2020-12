Xbox Series S di nuovo disponibile su Amazon!

Anche se ci troviamo in un periodo di pausa tra le feste di Natale e quelle di inizio anno, su Amazon continuano le grandi promozioni dedicate alla fine dell’anno, dove migliaia di articoli presenti sul portale online a partire già da queste ore ricevono ottimi sconti che arrivano anche a superare il 70%, il tutto fino al 31 dicembre. Questa promozione diventa una vera ottima occasione se si pensa al fatto che possono esser recuperati molti articoli che precedentemente alle feste non erano disponibili oppure per acquistare le cose che non sono arrivati durante le feste di natale sotto forma di regali.

Di sicuro oltre a tutte le offerte presenti su Amazon ci teniamo a riportarvi che Xbox Series S, la versione all-digital della console di ultima generazione di casa Microsoft, è nuovamente disponibile su Amazon a 299,00€ dopo esser stata non disponibile per moltissimo tempo, quindi non lasciatevela sfuggire! Xbox Series S, oltre ad essere la più piccola mai creata da Microsoft, è un perfetto concentrato di velocità e prestazioni che punta tutto sul digitale e che permette di giocare a migliaia di giochi di tutte le generazioni di Xbox grazie alla retrocompatibilità digitale dello store e grazie al prodigioso Xbox Game Pass Ultimate, che include centinaia di giochi ad un prezzo mensile ridotto.

L’estrema velocità di Xbox Series S è dovuta alla Xbox Velocity Architecture che abbina un SSD da 512 GB personalizzata con software integrato, che riduce al minimo i tempi di caricamento e migliora l’esperienza di gameplay passando senza problemi tra più giochi, grazie alla rivoluzionaria funzione chiamata Quick Resume. Acquistando Xbox Series S è possibile poi ottenere l’esclusivo nuovo controller wireless per Xbox nella sua esclusiva versione bianca, progettato per offrire il massimo confort durante il gioco con la sua impugnatura antiscivolo e la sua iconica forma migliorata per renderlo ancora più comodo anche durante le sessioni più lunghe.