Appassionati di gaming attenzione! Vi segnaliamo che oggi pomeriggio tornerà disponibile su Microsoft Store la ricercatissima Xbox Series X, console ammiraglia uscita ormai da un po’, ma purtroppo ancora difficilissima da reperire, a causa del prolungato contraccolpo causato dalla pandemia da COVID-19.

Non c’è dubbio: si tratta di un’occasione davvero imperdibile, specie considerando che su Microsoft Store non solo ci si aspetta scorte più sostanziose rispetto al solito, ma potrete anche effettuare il vostro acquisto senza code, senza iscrizioni e, soprattutto, senza alcun sovrapprezzo!

L’appuntamento è per le ore 18:00 su Microsoft Store, anche se il nostro invito è quello di fiondarvi sul portale ben prima dell’ora stabilita visto che, quasi certamente, si genererà una certa ressa per l’acquisto, con la possibilità che anche un buon numero di pezzi finisca out of stock in pochissimi istanti.

Del resto, se desiderate una Xbox Series X non c’è davvero migliore occasione, anche perché proprio la console di casa Microsoft si è dimostrata, sin dal suo arrivo sul mercato, una delle più difficili da reperire, comparendo sporadicamente sugli scaffali digitali dei vari store, anche molto meno rispetto alla concorrente PlayStation 5, invece più spesso disponibile, seppur in scorte limitatissime.