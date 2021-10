Xiaomi 11T 5G: prezzo lancio da urlo su Amazon! -100€!

Mentre impazzano le offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, in questo articolo vogliamo tornare nuovamente sul portale del colosso statunitense per parlarvi di un’interessante iniziativa che coinvolge lo Xiaomi 11T 5G. Questo smartphone ha compiuto il suo debutto da pochi giorni, ed è già disponibile con uno sconto di ben 100,00€!

Xiaomi 11T 5G è uno smartphone dalle ottime specifiche tecniche, perché integra tutte le recenti tecnologie proprietarie Xiaomi. Innanzitutto, possiede un potente processore Mediatek Dimensity 1200-Ultra a 6 nm, che garantisce prestazioni elevate grazie ad una frequenza clock di 3,0Ghz, oltre alla piena compatibilità con la nuova rete 5G.

Sul lato frontale di questo dispositivo troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz dotato di TrueColor, che raggiunge luminosità di picco di 1000 nits. Lo schermo, inoltre, può raggiungere una frequenza di campionamento del tocco di 480Hz, un dato strabiliante per i giocatori perché rappresenta un vantaggio da non sottovalutare durante la riproduzione di giochi.

Per quanto concerne il comparto multimediale, lo Xiaomi 11T 5G è dotato di una fotocamera grandangolare da 108 MP, una telemacro 2x e una ultra-grandangolare da 120 gradi, che permettono di catturare sia clip veloci che film cinematografici, in qualsiasi circostanza, anche quando la luminosità scarseggia. Invece, per quanto concerne l’autonomia, questo smartphone vanta una batteria da 5000 mAh che si ricarica al 100% in soli 36 minuti.

Originariamente venduto a 599,00€, oggi è disponibile a soli 499,99€, grazie ad uno sconto di 50,00€ dal prezzo consigliato dal produttore e da un coupon da 50,00€, attivabile direttamente dalla pagina del prodotto su Amazon. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

