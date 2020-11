Xiaomi Mi 10 Lite a un prezzo imperdibile nelle offerte eBay

Con l’avvicinarci del Black Friday le offerte proposte dai vari e-commerce si fanno sempre più interessanti, ma non bisogna dimenticarsi delle offerte giornaliere proposte dai vari shop, come ad esempio gli sconti imperdibili di eBay, che ogni giorno propone ricche offerte su praticamente l’intero catalogo, il posto perfetto per trovare l’articolo che state cercando.

Catalogo che contiene ovviamente ogni genere di prodotti, si va infatti dall’abbigliamento fino ai grandi elettrodomestici, passando attraverso alcuni dei dispositivi più richiesti e in voga del momento, come ad esempio lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, uno smartphone entry-level ma che in realtà vanta caratteristiche ben oltre le aspettative considerato il suo prezzo, prezzo che grazie alle offerte di eBay scende a soli 259,99€ invece di 499,99€. Si tratta di un modello che meriterebbe la rimozione della parola “lite”, dal momento che presenta niente di meno che lo Snapdragon 765G, un processore che ha dimostrato prestazioni all’avanguardia con consumi decisamente contenuti, ottenendo così un’autonomia degna di nota, sebbene i suoi 4.160 mAh non lo collocano tra i modelli che vantano una enorme capacità di batteria.

Completano le sue specifiche tecniche 6GB di RAM e un comparto fotografico composto da ben 4 sensori con il principale da 48 MP , senza dimenticare il display AMOLED da 6,57 pollici, che vanta neri assoluti e colori brillanti tipici di questa tecnologia. Insomma, uno smartphone che può essere definitivo senza troppe difficoltà un “must buy”, nonostante vada a competere con alcuni modelli dello stesso brand, ma a questa cifra riteniamo meriti una particolare attenzione.

Ovviamente, come è lecito aspettarsi, le offerte di eBay non si limitano ad un singolo prodotto, motivo per cui suggeriamo di spendere 5 minuti del vostro tempo per visitare la pagina dedicata o di dare un’occhiata alla nostra lista in calce qualora vogliate valutare subito quelle che sono alcune delle migliori offerte disponibili oggi. Infine, vogliamo ricordarvi anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

