Xiaomi Mi 11i: risparmi 250€ grazie all’early Black Friday di Amazon!

La nostra rassegna delle migliori offerte giornaliere continua con una nuova ed imperdibile opportunità di risparmio, questa volta rivolta a tutti coloro che desiderano acquistare uno smartphone prestante, caratterizzato da un ottimo prezzo di vendita. Infatti, Amazon sta scontando diversi dispositivi della Xiaomi, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 38%!

La lista dei prodotti promozione non è particolarmente lunga e variegata, come siamo stati abituati da Amazon ma, tra le varie offerte, vogliamo consigliarvi l’acquisto del Xiaomi Mi 11i. Generalmente disponibile a 649,90€, oggi e per altri otto giorni è acquistabile a “soli” 399,90€, a seguito di uno sconto del 38% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 250,00€!

Stiamo parlando di un autentico smartphone di fascia alta, dato che al suo interno è presente un processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione. Sulla parte frontale, invece, troveremo un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione in FullHD e una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz.

Per quanto concerne il suo comparto fotografico, questo smartphone può contare su un modulo composto da tre sensori sulla parte posteriore, mentre sopra al display è presente un solo sensore. In ogni caso, lo Xiaomi Mi 11i garantisce buoni scatti in qualsiasi circostanza, sfruttando l’algoritmo di intelligenza artificiale. Oltre a ciò, assicura una buona autonomia, grazie ad una batteria agli ioni di litio da 4250 mAh.

Come detto, si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, considerando le sue specifiche tecniche e il suo nuovo prezzo di vendita. Ciò detto, è doveroso specificare che questa offerta rappresenta soltanto la cosiddetta punta dell’iceberg della promo di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina dell’iniziativa.

