Xiaomi Smart Plug: presa smart compatibile con Alexa a meno di 15€!

Mentre impazzano le offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, in questo articolo torniamo nuovamente sul portale statunitense per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa, rivolta a coloro che desiderano acquistare articoli per la domotica casalinga. Infatti, su Amazon è ora disponibile la presa Xiaomi Smart Plug ad un prezzo eccezionale, inferiore all’Amazon Smart Plug.

La presa intelligente sviluppata da Xiaomi possiede funzionalità davvero interessanti per poter controllare nei migliori dei modi il consumo energetico degli elettrodomestici, dato che consente di spegnere oppure accedere un dispositivo collegato con la propria voce oppure utilizzando l’applicazione dedicata. Dunque, controllare un televisore oppure una lavatrice diventerà molto più semplice con questa piccola presa.

Per poter accedere a queste funzioni è necessario, innanzitutto, acquistare questa presa intelligente e successivamente configurarla. Il produttore specifica che non bisogna necessariamente possedere un hub nel proprio impianto elettrico, ma bensì una connessione ad internet con Wi-Fi e l’applicazione proprietaria Mi Home.

La configurazione sarà molto semplice, infatti l’applicazione vi spiega passo dopo passo tutte le azioni da compiere per impostare nei migliori dei modi la presa, in base alle proprie esigenze. Chiaramente, come specificato in apertura, si tratta di un articolo pienamente compatibile con gli assistenti vocali in circolazione, ossia Alexa e Google Assistant, motivo per cui è possibile impartirgli comandi in qualsiasi momento.

Originariamente disponibile a 19,99€, solo per pochissimo tempo è acquistabile a “soli” 13,99€, a seguito di uno sconto del 30% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore asiatico di ben 6,00€! Tuttavia, questo piccolo articolo non rappresenta l’unica offerta di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

