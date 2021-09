Acqua sulla Luna e su Marte, la NASA pensa a come estrarla con trivelle progettate da studenti

In profondità sotto la superficie di argilla rossa di Marte si trovano antichi oceani ora congelati in calotte glaciali. La luna della Terra ha anch’essa depositi d’acqua nascosti, tasche incastonate in profondità nelle sue rocce. È il tipo di tesoro liquido che gli scienziati della NASA sperano di estrarre un giorno usando strumenti di perforazione specializzati sulla Luna o su Marte.

A tal fine, 10 team di studenti provenienti da università di tutto il Paese, tra cui un team di Virginia Tech, si sono riuniti venerdì presso l’Hampton Road Convention Center per condividere prototipi di perforatrici telecomandate, durante la “Moon to Mars Ice and Prospecting Challenge”. L’evento è stato una competizione di tre giorni che è iniziata giovedì e si è conclusa sabato.

I prototipi degli studenti hanno tentato di estrarre e raccogliere la maggior parte dell’acqua dal ghiaccio sepolto all’interno di paesaggi lunari e marziani simulati, confezionati all’interno di gigantesche vasche blu. È una tecnologia di cui la NASA ha bisogno, visto che sarebbe più facile che inviare tonnellate di acqua nello spazio con gli astronauti, e consentirebbe di risparmiare milioni di dollari per estrarre l’acqua lì.

Foto scattata dalla Pancam di Opportunity da una posizione al di fuori del cratere Endeavour a giugno 2017. Crediti: NASA / JPL-Caltech / Cornell / Arizona State Uni



L’acqua è necessaria per scopi di sostegno vitale e per produrre carburante per razzi per riportare gli astronauti a casa. Ce ne vorrebbe davvero molto per le missioni su Marte, ha detto Chris Jones, ingegnere aerospaziale della NASA presso il Langley Research Center, e ridurlo è un obiettivo primario. Se gli astronauti potessero produrre carburante o beni di supporto vitale, come acqua e ossigeno, ciò contribuirebbe ad alleggerire significativamente il loro carico di spedizione.

Sulla Luna i depositi d’acqua sono mescolati nel suolo, probabilmente da comete che impattano sulla superficie del nostro satellite. Inoltre, la Luna ha crateri che non ricevono la luce solare e, di conseguenza, rimangono estremamente freddi. Se l’acqua si deposita in un cratere, rimane lì. Ma poiché fa così freddo sulla Luna, la maggior parte delle macchine non funzionerebbe bene.

Miliardi di anni fa anche su Marte c’erano oceani e ghiacciai simili alla Terra, ha detto Davis. Ma quando il pianeta rosso ha iniziato a perdere la sua atmosfera ed è diventato più freddo, alcuni oceani sono evaporati. Alcuni altri però sono ancora lì.