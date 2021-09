Come costruire una colonia su Marte? La risposta potrebbe essere nel sangue degli astronauti

Ottenere un punto d’appoggio duraturo su altri mondi richiederà di vivere di agricoltura, come stanno ormai spesso spiegando gli scienziati della NASA: trasportare dalla Terra tutto ciò di cui un avamposto umano ha bisogno sarebbe infatti troppo costoso e dispendioso in termini di tempo. Quindi i ricercatori stanno studiando modi per coltivare colture, produrre carburante per razzi e costruire strutture con i materiali disponibili al di fuori della Terra. Un nuovo studio suggerisce una possibilità intrigante sul fronte dell’edificio: i mattoni resistenti possono essere realizzati combinando lo sporco lunare o marziano con una proteina presente nel sangue umano e un composto chiamato urea da sudore, lacrime o urina.

“Gli scienziati hanno cercato di sviluppare tecnologie praticabili per produrre materiali simili al cemento sulla superficie di Marte, ma non abbiamo mai smesso di pensare che la risposta potesse essere dentro di noi da sempre”, ha detto in una dichiarazione l’autore principale dello studio Aled Roberts, ricercatore presso l’Università di Manchester in Inghilterra.

Roberts e i suoi colleghi hanno realizzato calcestruzzo sperimentale in laboratorio con sporco lunare e marziano simulato, utilizzando l’albumina sierica umana (HSA), una proteina comune nel plasma sanguigno, come agente legante. I “biocompositi di regolite extraterrestre” (ERB) risultanti erano forti quanto il normale calcestruzzo, hanno riferito gli scienziati nel nuovo studio, che è stato pubblicato online la scorsa settimana sulla rivista Materials Today Bio.

Questi biocompositi esotici inoltre possono potenzialmente essere stampati in 3D, facilitando la loro produzione sulla superficie di mondi lontani, hanno detto i ricercatori. Tale lavoro potrebbe aiutare a ospitare altri coloni, in un ciclo di feedback positivo che potrebbe fare una grande differenza.

La produzione dell’HSA richiederebbe la raccolta del sangue degli astronauti (o di quello di altri mammiferi, se ce ne fossero nell’insediamento) su base regolare. Questo è un intervento potenzialmente oneroso, soprattutto considerando i fattori di stress che i coloni sulla luna o su Marte starebbero già sperimentando (dosi più elevate di radiazioni e gli effetti psicologici dell’isolamento, per esempio).

Sono quindi necessarie ulteriori ricerche sull’impatto della regolare donazione di sangue degli astronauti per controllare il concetto, hanno sottolineato i ricercatori. “Nonostante questo, crediamo che gli HSA-ERB potrebbero potenzialmente avere un ruolo significativo in una nascente colonia marziana, ma alla fine saranno sostituiti da bioreattori versatili o altre tecnologie man mano che maturano”, hanno scritto nello studio.