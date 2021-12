Gli esopianeti senza tettonica potrebbero avere superfici ultra-lisce

Negli ultimi 25 anni circa, gli astronomi hanno confermato l’esistenza di oltre 4.500 esopianeti, mondi che orbitano attorno ad altre stelle. Molti di questi mondi sono abbastanza diversi da qualsiasi altro pianeta del sistema solare. Ad esempio, i cosiddetti “Gioviani caldi” sono giganti gassosi che orbitano attorno alle loro stelle ospiti più da vicino di quanto Mercurio faccia con il sole.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno voluto indagare su ciò che potrebbe essere possibile in termini di strato esterno fessurabile di un pianeta, noto come la sua fragile litosfera. Hanno modellato come le diverse caratteristiche di un pianeta roccioso e della sua stella potrebbero influenzare lo spessore della sua fragile litosfera.

I nuovi modelli hanno previsto che i mondi piccoli, vecchi o lontani dalla loro stella, probabilmente hanno strati esterni spessi e rigidi. Tuttavia, nelle giuste circostanze, gli esopianeti potrebbero possedere una litosfera fragile spessa solo pochi chilometri, i cosiddetti pianeti guscio d’uovo.

Le litosfere estremamente sottili e fragili dei pianeti a guscio d’uovo potrebbero non rivelarsi abbastanza rigide da sostenere alte montagne, portando alla formazione di superfici relativamente lisce. Inoltre, i loro strati esterni potrebbero non rivelarsi abbastanza forti da produrre le forti placche dense necessarie per la tettonica a placche, che guida la deriva dei continenti e la costruzione di montagne sulla Terra.

Illustrazione artistica del nuovo potenziale esopianeta e della sua stella ospite. Crediti: M. Kornmesser / ESO

L’assenza di tettonica a placche suggerisce che i pianeti a guscio d’uovo potrebbero non rivelarsi abitabili alla vita come la conosciamo. Tra le altre cose, la tettonica a placche aiuta a garantire che i minerali che attingono carbonio dalla loro aria vengano bloccati all’interno della Terra. Come tale, la tettonica a placche aiuta a controllare i livelli atmosferici di anidride carbonica e il riscaldamento globale, che aiuta a impedire a un pianeta di sperimentare il tipo di effetto serra che ha condannato Venere con un clima infernale.

Precedenti indagini astronomiche hanno rilevato almeno tre esopianeti che potrebbero essere pianeti a guscio d’uovo, ha riferito Byrne. Sebbene gli scienziati siano molto lontani dall’immaginare direttamente le superfici di questi pianeti a guscio d’uovo, Byrne ha notato che potrebbero assomigliare alle pianure di Venere, che contengono vaste distese di lava ma hanno poco terreno di che si estende in altezza, perché la litosfera è sottile a causa delle temperature superficiali torride.

Rimane incerto quali effetti i principali “disturbi” potrebbero avere sui pianeti a guscio d’uovo, come impatti cosmici giganti, o il tipo di attrazione gravitazionale dovuto ad un corpo vicino come una luna che provoca maree sulla Terra.