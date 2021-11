Hubble ci mostra una maestosa galassia a spirale a 230 milioni di anni luce da noi

Questo ritratto astronomico del telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA mostra una vista panoramica della maestosa galassia a spirale UGC 11537. La Wide Field Camera 3 di Hubble ha catturato le braccia a spirale strettamente avvolte che turbinano attorno al cuore di UGC 11537 a lunghezze d’onda infrarosse e visibili, mostrando sia le bande luminose delle stelle che le nuvole scure di polvere che si infilano in tutta la galassia.

UGC 11537 si trova a 230 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dell’Aquila, e si trova vicino al piano della Via Lattea. Essere così vicini alla banda stellata della Via Lattea significa che le stelle in primo piano della nostra galassia si sono insinuate nell’immagine – le due stelle prominenti di fronte a UGC 11537 sono intrusi all’interno della Via Lattea. Queste stelle luminose in primo piano sono circondate da picchi di diffrazione – artefatti di imaging causati dalla luce stellare che interagisce con la struttura interna di Hubble.

Questa immagine proviene da una serie di osservazioni progettate per aiutare gli astronomi a pesare buchi neri supermassicci in galassie lontane. La combinazione delle osservazioni di Hubble e dei dati dei telescopi terrestri ha permesso agli astronomi di creare modelli dettagliati della massa delle stelle in queste galassie, che a sua volta aiuta a limitare la massa dei buchi neri supermassicci.