Hubble ha fotografato la nascita di una stella

A circa 400-600 anni luce di distanza da noi, nella costellazione meridionale del Camaleonte, un grande complesso di nubi si sta trasformando in stelle. Si tratta di giovanissime stelle T Tauridi di nuova formazione. Se guardi da vicino con gli strumenti giusti, puoi anche vedere stelle che sono in fase di formazione, note come protostelle. Il soggetto della nuova foto di Hubble è una di queste, denominata J1672835.29-763111.64, incorporata nella nebulosa a riflessione IC 2631 (che è una nebulosa che brilla di luce stellare riflessa; IC 2631 è illuminato da una stella chiamata HD 97300).

Le stelle si formano in nubi fredde e dense di gas molecolare interstellare. Questo gas non è distribuito uniformemente; grumi più densi possono fondersi a causa di processi come i venti stellari locali, che spingono il gas ad aggregarsi. Quando la densità è abbastanza alta, questi grumi possono collassare sotto la loro stessa gravità, formando una protostella rotante.

Mentre una protostella ruota, il materiale nella nuvola intorno all’oggetto forma un disco. Questo disco di materiale si compatta poi nella stella in formazione, attratta dalla sua gravità, che cresce man mano che la protostella guadagna massa. Man mano che la protostella cresce, inizia a produrre un potente vento stellare e il materiale che cade nella protostella inizia a interagire con i suoi campi magnetici, scorrendo lungo le linee del campo magnetico fino ai poli, dove viene fatto esplodere nello spazio sotto forma di potenti getti di plasma.

Credits: NASA/ESA Hubble

Il vento e i getti sono noti come feedback stellare e aiutano a soffiare via il materiale intorno alla protostella, rallentando e infine smorzando la sua crescita. Quando la stella guadagna abbastanza massa per produrre calore e pressione sufficienti nel nucleo, la fusione nucleare prenderà il via. Qualunque gas e polvere rimanga nel disco formerà quindi altri oggetti come pianeti, asteroidi e comete. Ecco perché i pianeti del Sistema Solare e la fascia degli asteroidi sono disposti più o meno su un piano piatto.

J1672835.29-763111.64 non è ancora a quel punto. La regione intorno ad essa è ancora molto polverosa, il che significa che non ha ancora spazzato via il materiale che la circonda. Di solito, non saremmo in grado di vedere la protostella brillare in mezzo a tutta quella polvere, ma le lunghezze d’onda infrarosse possono penetrare nella nube, il che significa che lo strumento a infrarossi di Hubble può vederlo.

La protostella è stata osservata come parte di un’indagine mirata a 312 di questi oggetti, oscurati da dense nubi molecolari. La formazione stellare è un processo relativamente lungo che si svolge nel corso di milioni di anni, il che significa che probabilmente non saremo mai in grado di vederlo dall’inizio alla fine.

Possiamo imparare di più su di esso identificando quante più protostelle possibili e ottenendo quante più informazioni possibili su di esse. Gli astronomi intelligenti studiano quindi il processo utilizzando queste stelle per elaborare una linea temporale di formazione stellare e studiando ciascuna delle fasi in dettaglio.