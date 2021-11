Il CERN ci spiega come ha ridotto il proprio impatto ambientale

Il CERN ha pubblicato oggi il suo secondo rapporto pubblico sull’ambiente. Il rapporto copre gli anni 2019-2020 quando il complesso dell’acceleratore era al suo secondo lungo arresto. L’Organizzazione ha colto l’occasione di questo periodo di manutenzione e aggiornamento per migliorare la propria impronta ambientale su più livelli: ad esempio, limitando le emissioni dirette di gas serra del CERN e lavorando su progetti locali di recupero del calore. Inoltre, uno degli obiettivi principali del lungo spegnimento è stato quello di preparare il terreno per l’aggiornamento ad alta luminosità del Large Hadron Collider (HL-LHC), che viene fatto con considerazioni ambientali saldamente in mente.

Per garantire la trasparenza e dimostrare la propria leadership nella gestione ambientale per le organizzazioni di ricerca, il Laboratorio si è impegnato nel 2019 a dare notizia sulla propria impronta ambientale ogni due anni e in linea con i GRI Sustainability Reporting Standards riconosciuti a livello internazionale.

Per limitare le emissioni dirette di gas serra del CERN, per lo più legate all’uso di vari gas fluorurati (F-gas), gli esperimenti hanno lanciato una campagna di riparazione delle perdite per ridurre le emissioni di gas fluorurati. Il secondo lungo arresto ha anche segnato il primo passo verso la sostituzione dei gas fluorurati con anidride carbonica nei sistemi di raffreddamento dei rivelatori. La CO2 ha un potenziale di riscaldamento globale sostanzialmente inferiore rispetto ai gas fluorurati. Questo sforzo contribuisce all’impegno dello scorso anno di ridurre i gas serra del 28% entro la fine del 2024.

Il CERN sta anche lavorando a vari progetti di recupero del calore. Nel 2019, l’Organizzazione ha firmato un accordo con le autorità francesi locali per quanto riguarda la raccolta di calore dalle sue strutture al punto 8 del Large Hadron Collider per fornire riscaldamento a una zona residenziale nella vicina Ferney-Voltaire. La quantità di calore erogato sarà progressiva nell’arco di 8-10 anni, raggiungendo infine i 20 GWh/anno. Un piano per testare la funzionalità del sistema è previsto per la fine del 2022. Il CERN sta continuando a esplorare il recupero di calore nei siti di Meyrin e Prévessin.

Il rapporto sull’ambiente descrive anche i miglioramenti dell’efficienza energetica implementati presso l’HL-LHC, in particolare la sua capacità di raccogliere più dati per unità di energia utilizzata. Nel corso dei 20 anni di vita della macchina aggiornata, l’efficienza energetica alla fine salirà a un fattore dieci in più rispetto a quando la struttura di punta del CERN è stata originariamente accesa.

Oltre alle emissioni dirette di gas serra e alle emissioni indirette di gas serra legate al consumo di energia elettrica, il report di quest’anno presenta per la prima volta dati relativi ad altre emissioni indirette, tra cui viaggi d’affari, spostamenti del personale e ristorazione. Una procedura per la valutazione delle emissioni legate agli appalti e un progetto per rendere più ecologici gli appalti del CERN sono in fase di preparazione e saranno trattati in una relazione futura.