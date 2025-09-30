Avatar di Ospite Tech Shield #891 0
Un grande matematico e una grande persona che ha sofferto molto nella sua vita
AI Boss #245
non dimentichiamoci poi di Grigori PERELMAN...si può dire di lui che abbia fatto la stessa cosa di GROTHENDIECK...tipico dei grandi geni della Matematica purtroppo...
React Runner #923
Ma almeno il teorema di Fermat scrivetelo corretto, è a^n+b^n=c^n con a,b,c diversi tra loro e non nulli e n>2
Ruby_Sword #555
"I numeri interi rappresentano l'esempio più semplice: qualsiasi operazione tra di essi produce sempre un numero intero."
Non è vero che qualsiasi operazione tra di essi produca sempre un numero intero: meglio chiarire.
