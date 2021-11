Il Pentagono torna a investigare sugli UFO

Il vice segretario alla Difesa Kathleen Hicks, lavorando con il direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, ha ordinato che un nuovo organismo investigativo sia istituito nell’ufficio di intelligence e sicurezza del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, secondo quanto ha riferito il Pentagono martedì scorso. L’ordine è arrivato cinque mesi dopo che un rapporto dell’intelligence statunitense su possibili UFO è risultato inconcludente: potrebbe spiegare alcuni incidenti segnalati ma non è stato in grado di spiegare altri fenomeni, alcuni dei quali sono stati filmati da piloti vicino a aree di test militari.

Il nuovo ufficio si concentrerà sugli incidenti in o vicino ad aree designate “spazio aereo per uso speciale” (SUA) rigorosamente controllate e bloccate dall’aviazione generale a causa della sensibilità alla sicurezza. L’esercito americano è preoccupato che alcuni dei fenomeni aerei non identificati (UAP), individuati dai piloti militari in passato, possano rappresentare tecnologie di rivali strategici sconosciuti agli scienziati statunitensi.

Il nuovo ufficio è stato soprannominato Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), il successore della Unidentified Aerial Phenomena Task Force della Marina degli Stati Uniti e sarà supervisionato da un gruppo di esperti della comunità militare e dell’intelligence.

Una revisione ufficiale per lo più classificata dei rapporti UFO pubblicata a giugno ha determinato che la maggior parte dei circa 120 incidenti negli ultimi 20 anni potevano essere spiegati e non avevano nulla a che fare con la tecnologia sconosciuta o segreta degli Stati Uniti o straniera, ma non è stato possibile spiegare alcuni rapporti e video interessanti realizzati da personale militare.

L’anno scorso, il Pentagono ha pubblicato un video ancora inspiegabile girato dai piloti della marina di oggetti che si muovono a velocità incredibili, ruotano e scompaiono misteriosamente. Il test di luglio della Cina di un veicolo ipersonico che gira intorno al globo, che è stato in grado di lanciare un missile separato mentre viaggiava a più di cinque volte la velocità del suono, ha allertato Washington riguardo al fatto che Pechino potrebbe avere tecnologie che gli Stati Uniti devono ancora sviluppare.