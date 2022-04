Raccogliere campioni mentre esplora un antico e ormai asciutto canale fluviale è solo uno degli obiettivi che il rover marziano Perseverance perseguirà durante la sua seconda esplorazione del Pianeta Rosso.

Dopo aver raccolto otto campioni di nucleo roccioso dalla sua prima campagna scientifica e aver completato una corsa da record di 31 giorni marziani attraverso circa 5 chilometri su Marte, il rover Perseverance della NASA è arrivato alle porte dell’antico delta fluviale del cratere Jezero il 13 aprile. Soprannominata “Three Forks” dal team Perseverance (un riferimento al punto in cui si fondono tre opzioni di percorso verso il delta), la posizione funge da area di sosta per la seconda spedizione scientifica del rover, la “Delta Front Campaign”.

“Il delta del cratere Jezero promette di essere una vera risorsa geologica e una delle migliori posizioni su Marte per cercare segni di vita microscopica passata”, ha dichiarato Thomas Zurbuchen, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA a Washington.

Il delta, una massiccia collezione a forma di ventaglio di rocce e sedimenti sul bordo occidentale del cratere Jezero, si è formato alla convergenza di un fiume marziano e di un lago craterico miliardi di anni fa. La sua esplorazione è in cima alla lista dei desideri del team scientifico di Perseverance perché tutti i sedimenti a grana fine depositati alla sua base molto tempo fa sono la migliore scommessa della missione per trovare i resti dell’antica vita microbica.

Utilizzando un trapano all’estremità del suo braccio robotico e un complesso sistema di raccolta dei campioni, Perseverance sta raccogliendo carote di roccia per il ritorno sulla Terra, la prima parte della campagna Mars Sample Return.

“Abbiamo osservato il delta da lontano per più di un anno mentre esploravamo il fondo del cratere”, ha spiegato Ken Farley, scienziato del progetto Perseverance al Caltech di Pasadena. “Alla fine della nostra traversata veloce, siamo finalmente in grado di avvicinarci ad esso, ottenendo immagini di dettagli sempre maggiori che rivelano dove possiamo esplorare al meglio queste importanti rocce”.

La campagna Delta Front ha preso il via lunedì 18 aprile, con circa una settimana di guida a sud-ovest e poi a ovest. Uno degli obiettivi di questa escursione è quello di individuare il percorso migliore per risalire il delta, che si trova a circa 40 metri sopra il fondo del cratere. Due opzioni, chiamate “Cape Nukshak” e “Hawksbill Gap”, sembrano attraversabili. Il team scientifico si sta orientando verso Hawksbill Gap a causa del tempo di guida più breve necessario per raggiungere la cima del delta, ma ciò potrebbe cambiare man mano che il rover acquisisce ulteriori informazioni sulle due opzioni.

credits: NASA / JPL-Caltech

Qualunque sia il percorso che Perseverance prenderà verso l’altopiano in cima al delta, il team eseguirà indagini scientifiche dettagliate, tra cui il prelievo di campioni di nucleo roccioso, durante la salita, quindi si girerà e farà la stessa cosa sulla via del ritorno. Si prevede che il rover raccoglierà circa otto campioni in circa mezzo anno terrestre durante la campagna Delta Front.

Dopo aver completato la discesa, Perseverance, secondo i piani attuali, salirà di nuovo sul delta (forse attraverso l’altra rotta non percorsa) per iniziare la “Delta Top Campaign”, che durerà circa sei mesi terrestri.

“Il delta è il motivo per cui Perseverance è stato inviato al cratere Jezero: ha così tante caratteristiche interessanti”, ha spiegato Farley. Cercheremo segni di vita antica nelle rocce alla base del delta, rocce che pensiamo fossero un tempo fango sul fondo del “Lago Jezero”. Più in alto nel delta, possiamo osservare frammenti di sabbia e roccia che provenivano a monte, forse da chilometri di distanza. Questi sono luoghi che il rover non visiterà mai. Possiamo approfittare di un antico fiume marziano che ci ha portato i segreti geologici del pianeta”.

Perseverance sta dando il via alla sua seconda campagna scientifica più di un mese prima del previsto. Le sei ruote in alluminio del rover hanno completato 3.116,25 giri durante il viaggio di 5.065 metri a Three Forks. Con una media di 211 metri per guida, la capacità di autonavigazione assistita da intelligenza artificiale del rover, o AutoNav, ha valutato 10.744 immagini della telecamera di navigazione durante il viaggio su strada e ha ordinato al rover di fermarsi e girare in posizione per affrontare i pericoli di superficie 55 volte.

Un obiettivo chiave per la missione di Perseverance su Marte è l’astrobiologia, compresa la ricerca di segni di antica vita microbica. Il rover caratterizzerà la geologia e il clima passato del pianeta, aprirà la strada all’esplorazione umana del Pianeta Rosso e sarà la prima missione a raccogliere e immagazzinare roccia e regolite marziane (roccia rotta e polvere).

Le successive missioni della NASA, in collaborazione con l’ESA (Agenzia Spaziale Europea), prevedono di inviare veicoli spaziali su Marte per raccogliere questi campioni sigillati dalla superficie e riportarli sulla Terra per un’analisi approfondita.

La missione Mars 2020 Perseverance fa parte dell’approccio di esplorazione Moon to Mars della NASA, che include missioni Artemis sulla Luna che aiuteranno a prepararsi per l’esplorazione umana del Pianeta Rosso.

Il JPL, gestito per la NASA dal Caltech di Pasadena, in California, ha costruito e gestisce le operazioni del rover Perseverance.