Il telescopio James Webb offrirà una nuova visione dell’universo

L’osservatorio cosmico di prossima generazione al mondo, il James Webb Space Telescope, dovrebbe essere lanciato su un Ariane 5 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese a fine dicembre. Sviluppato e costruito in oltre 30 anni, Webb è una notevole impresa di ingegneria e tecnologia, con il più grande specchio astronomico mai volato nello spazio, sofisticati nuovi strumenti scientifici e uno scudo solare delle dimensioni di un campo da tennis.

Più vicino a casa, Webb guarderà anche al nostro Sistema Solare sotto una nuova luce. Webb è una partnership internazionale tra NASA, ESA e CSA. La missione viene lanciata su un Ariane 5 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. Oltre ai servizi di lancio, l’ESA contribuisce a due dei quattro strumenti scientifici, nonché al personale per supportare le operazioni di missione.