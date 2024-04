La "batteria a sabbia" ha una capacità impressionante ed è un'idea brillante

Una nuova e innovativa "batteria a sabbia" verrà installata in Finlandia, fornendo 1 MW di potenza e una capacità termica di 100 MWh. Servirà per riscaldare case e uffici in inverno, sfruttando un principio semplice e utile per ridurre le emissioni di CO2.

Il concetto, sviluppato da Polar Night Energy, punta a usare l’energia economica generata da solare ed eolico per riscaldare la sabbia; poi quel calore viene prelevato e utilizzato mesi dopo per il riscaldamento. In questo modo si riesce a conservare l’energia da fonti rinnovabili, che ha il problema di essere incostante, e usarla per un’applicazione, la climatizzazione, che in genere è ad alte emissioni.

L'energia può essere immagazzinata per mesi con perdite minime e utilizzata per riscaldare case, edifici e piscine tramite un sistema di teleriscaldamento. La nuova installazione è dieci volte più grande di una pianta pilota operativa dal 2022, e ridurrà del 70% le emissioni di CO2 del sistema di teleriscaldamento urbano di Pornainen, un paese con circa 5.000 abitanti. La sorgente di sabbia è sostenibile, visto che proviene da scarti di produzione locale; un’altro dettaglio che aiuta a ridurre l’impatto ambientale.

Il completamento e i test della nuova batteria sono previsti entro 13 mesi.

