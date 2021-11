L’avvistamento di un UFO sulla Svizzera resta senza spiegazione

Nella notte di lunedì 8 novembre, un fotografo di Zurigo, in Svizzera, ha puntato la sua fotocamera verso il cielo e ha scattato diverse foto di quello che ha giustamente descritto come un “UFO a ciambella”, composto da diversi anelli concentrici blu brillante. Il fotografo sospettava di aver effettivamente intravisto la capsula Endeavour di SpaceX, che doveva tornare sulla Terra quella notte con quattro astronauti che avevano appena concluso un soggiorno di 200 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ma c’è un problema con questa storia: quando la capsula Endeavour è schizzata giù poco dopo le 22:30 .m. EDT quella notte, è atterrata a mezzo mondo di distanza nel Golfo del Messico – a più di 8.000 chilometri da Zurigo.

“Qualsiasi passaggio di Endeavour sulla Svizzera prima dell’atterraggio di quella notte sarebbe stato completamente all’ombra della Terra, cioè non sarebbe stato illuminato dal sole e quindi non visibile”, ha spiegato Marco Langbroek, un localizzatore satellitare amatoriale e ricercatore accademico presso l’Università di Leida nei Paesi Bassi. “Il rientro stesso era sopra il Messico e il Golfo del Messico, e non sarebbe stato visibile dalla Svizzera. L’incendio della deorbita, prima del rientro, era sopra l’Oceano Indiano, quindi anche non visibile dalla Svizzera”.

Sempre secondo Langbroek, quindi, l’oggetto volante non identificato sopra la Svizzera potrebbe essere semplicemente l’immagine confusa di una stella lontana. Tuttavia, altre immagini che il fotografo ha scattato quella notte sembrano mostrare una scia di luce a zig-zag dietro l’oggetto, suggerendo che fosse davvero in movimento.

Secondo Jonathan McDowell, astrofisico presso l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Massachusetts, è possibile che l’UFO a ciambella fosse lo stadio superiore di un razzo – cioè la sezione più piccola e più alta di un razzo usato per spingere un veicolo in orbita – che stava bruciando al rientro nell’atmosfera. Tuttavia, senza un intervallo di tempo preciso per le foto, è difficile legare le luci misteriose a qualsiasi oggetto conosciuto che era nel cielo quella notte, ha concluso McDowell.