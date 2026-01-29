Le ultime fasi della vita di una stella massiccia, quei drammatici anni che precedono l'esplosione finale in supernova, rappresentano uno degli enigmi più affascinanti dell'astrofisica moderna. Ora, per la prima volta, un team di astronomi è riuscito a "guardare indietro" in questo periodo cruciale grazie alla rilevazione di onde radio provenienti da un tipo estremamente raro di supernova, aprendo una finestra osservativa completamente nuova su processi stellari fino ad oggi inaccessibili. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal Letters, introduce un metodo innovativo per studiare gli ultimi momenti delle stelle giganti sparse nell'universo, complementare alle tradizionali osservazioni in luce visibile.

Al centro della ricerca si trova una supernova di Tipo Ibn, una categoria particolarmente insolita di esplosione stellare che si verifica quando una stella massiccia si disintegra dopo aver espulso enormi quantità di materiale ricco di elio negli anni immediatamente precedenti la sua morte. Utilizzando il Very Large Array del National Science Foundation nel New Mexico, i ricercatori hanno seguito per circa diciotto mesi le deboli emissioni radio generate dall'esplosione, catturando informazioni che le osservazioni ottiche tradizionali non possono rivelare: tracce chimiche e dinamiche del gas stellare rilasciato nei cinque-dieci anni precedenti il cataclisma finale.

Il meccanismo alla base di questa tecnica osservativa è tanto elegante quanto rivelatore. Quando una stella distante espelle grandi quantità di materia prima di esplodere, questo materiale forma un involucro gassoso attorno all'astro morente. Nel momento in cui l'onda d'urto della supernova si scontra violentemente con questo gas circumstellare, genera intense onde radio che fungono da "specchio temporale", permettendo agli astronomi di ricostruire l'attività della stella in epoche altrimenti impossibili da osservare direttamente. Come ha spiegato Raphael Baer-Way, dottorando in astronomia presso l'Università della Virginia e primo autore dello studio, questa metodologia funziona come una vera macchina del tempo, consentendo di visualizzare l'ultimo decennio dell'esistenza stellare, soprattutto quegli ultimi cinque anni caratterizzati da una perdita di massa particolarmente intensa.

Per perdere il tipo di massa osservato in appena pochi anni, è quasi certamente necessario un sistema binario con due stelle gravitazionalmente legate

L'analisi radiometrica ha rivelato dettagli fondamentali sulla natura del sistema stellare. I dati suggeriscono fortemente che la stella progenitrice non fosse isolata, ma facesse parte di un sistema binario, ovvero due astri in orbita reciproca. Le interazioni gravitazionali con la stella compagna avrebbero giocato un ruolo determinante nell'estrema perdita di massa registrata immediatamente prima dell'esplosione. Questo scenario è coerente con modelli teorici che prevedono che l'interazione mareale e il trasferimento di materia tra stelle binarie possano innescare episodi di espulsione massiva di materiale stellare negli stadi finali dell'evoluzione.

La portata scientifica della scoperta va ben oltre il singolo caso studiato. Fino ad oggi, gli astrofisici hanno dovuto affidarsi principalmente alle osservazioni in luce visibile per dedurre i processi che accompagnano la morte stellare, un approccio che presenta limitazioni significative quando si tratta di oggetti lontani troppo deboli per essere studiati in dettaglio prima dell'esplosione. Le osservazioni radio offrono ora un metodo complementare potente, capace di svelare informazioni precedentemente nascoste sulla chimica, la dinamica e la cronologia della perdita di massa stellare. Questo approccio conferma sperimentalmente che episodi drammatici di espulsione di materiale possono verificarsi nei mesi o anni immediatamente precedenti una supernova, un fenomeno ipotizzato teoricamente ma mai osservato con tale chiarezza temporale.

Maryam Modjaz, professoressa di astronomia presso l'Università della Virginia ed esperta di morte stellare e supernovae, ha sottolineato come il lavoro di Baer-Way abbia aperto una nuova finestra osservativa sull'universo per lo studio di queste esplosioni rare ma fondamentali, rivelando la necessità di puntare i radiotelescopi molto prima di quanto si ritenesse necessario per catturare i segnali radio effimeri che caratterizzano questi eventi. La prossima fase della ricerca prevede l'estensione delle osservazioni a un campione più ampio di supernovae per determinare quanto siano comuni questi episodi drammatici di perdita di massa e cosa possano insegnare agli scienziati sui meccanismi evolutivi delle stelle massicce, contribuendo a raffinare i modelli teorici che descrivono il ciclo di vita stellare dall'accensione nucleare fino al collasso finale.