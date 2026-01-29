Le manifestazioni neurologiche del Long COVID sembrano assumere volti profondamente diversi a seconda del contesto geografico e socioeconomico in cui vengono osservate. Una ricerca condotta su oltre 3.100 pazienti distribuiti tra Stati Uniti, Colombia, Nigeria e India rivela come la nebbia cognitiva, i disturbi dell'umore e le difficoltà di concentrazione vengano riportati con frequenze radicalmente diverse nei vari continenti, sollevando interrogativi cruciali sulla natura stessa della sindrome post-acuta da COVID-19 e sulle modalità attraverso cui viene percepita, comunicata e diagnosticata nelle diverse culture. Pubblicato su Frontiers in Human Neuroscience, lo studio rappresenta il primo confronto diretto su scala internazionale dei sintomi neurologici persistenti dopo l'infezione da SARS-CoV-2, offrendo una prospettiva inedita su una condizione che continua ad affliggere milioni di persone nel mondo.

I dati raccolti presso centri accademici di Chicago, Medellín, Lagos e Jaipur rivelano disparità sorprendenti. Tra i pazienti statunitensi non ospedalizzati durante l'infezione acuta, l'86% ha riferito di sperimentare brain fog, il termine con cui viene comunemente indicato quell'insieme di difficoltà cognitive che comprendono problemi di memoria, concentrazione e velocità di elaborazione mentale. Il contrasto con l'India è particolarmente marcato: in questo paese solo il 15% dei pazienti ha riportato tale sintomo, mentre in Nigeria e Colombia le percentuali si attestano rispettivamente al 63% e al 62%. Analogamente, i disturbi psicologici come depressione e ansia sono stati segnalati dal 75% circa dei pazienti americani, contro il 40% in Colombia e meno del 20% in Nigeria e India.

Il team di ricerca, guidato dal dottor Igor Koralnik, responsabile di neuro-infettivologia e neurologia globale presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine, sottolinea come queste differenze non riflettano necessariamente una maggiore gravità biologica della malattia negli Stati Uniti. Al contrario, gli scienziati ritengono che le discrepanze siano principalmente riconducibili a fattori culturali e all'accessibilità dei sistemi sanitari piuttosto che a variazioni del virus o a caratteristiche genetiche delle popolazioni. "È culturalmente accettato negli Stati Uniti e in Colombia parlare di salute mentale e problemi cognitivi, mentre questo non avviene in Nigeria e India", spiega Koralnik, che coordina anche il Comprehensive COVID Center della Northwestern Medicine.

L'analisi statistica dei pattern sintomatologici rivela una netta divisione tra paesi ad alto reddito e quelli a reddito medio-basso, suggerendo che milioni di persone potrebbero soffrire senza ricevere adeguato riconoscimento

Lo studio ha seguito una metodologia rigorosa, arruolando adulti con sintomi neurologici persistenti dopo COVID-19 tra il 2020 e il 2025. I partecipanti sono stati valutati mediante strumenti standardizzati di valutazione neurologica, cognitiva e della qualità della vita, permettendo comparazioni dirette tra le diverse aree geografiche. L'approccio osservazionale ha incluso sia pazienti che avevano richiesto ospedalizzazione durante la fase acuta sia quelli che avevano gestito l'infezione a domicilio, permettendo di distinguere tra diversi livelli di gravità iniziale della malattia.

Oltre alla nebbia cognitiva e ai disturbi dell'umore, altri sintomi neurologici sono emersi con frequenza variabile: stanchezza cronica, mialgia, cefalea, vertigini e disturbi sensoriali come intorpidimento o formicolio rappresentano manifestazioni comuni in tutti i contesti studiati. I problemi del sonno mostrano anch'essi una distribuzione geografica irregolare, con quasi il 60% dei pazienti statunitensi non ospedalizzati che riferisce insonnia, contro percentuali inferiori a un terzo negli altri tre paesi analizzati.

Le implicazioni di questi risultati vanno ben oltre la semplice documentazione epidemiologica. Come evidenziato dai ricercatori, la sindrome post-COVID colpisce prevalentemente adulti giovani e di mezza età nel pieno della loro vita produttiva, generando conseguenze significative su forza lavoro, produttività e innovazione a livello globale. Le stime suggeriscono che tra il 10 e il 30% degli adulti che contraggono COVID-19 sviluppino sintomi persistenti, con le manifestazioni cognitive e neurologiche tra le più invalidanti e difficili da gestire nel lungo termine.

La ricerca solleva questioni fondamentali sulla necessità di sviluppare strumenti di screening e approcci diagnostici culturalmente sensibili. Il rischio concreto è che in molte regioni del mondo i pazienti con Long COVID rimangano non diagnosticati o sottovalutati, non per assenza di sintomi ma per barriere legate allo stigma sociale, alla scarsa alfabetizzazione sanitaria, a sistemi di credenze che scoraggiano l'espressione di difficoltà cognitive ed emotive, e alla carenza di professionisti della salute mentale. Il fatto che i sintomi vengano riportati con frequenze così diverse suggerisce che milioni di persone potrebbero soffrire in silenzio, senza accesso a cure o supporto adeguati.

Sulla base di questi risultati, Koralnik e i suoi collaboratori internazionali stanno ora testando protocolli di riabilitazione cognitiva specificamente progettati per il brain fog da Long COVID in Colombia e Nigeria. I trattamenti sperimentali seguono gli stessi protocolli sviluppati presso lo Shirley Ryan AbilityLab di Chicago, rappresentando un importante passo verso l'equità nell'accesso a interventi terapeutici basati su evidenze. L'obiettivo è verificare se approcci riabilitativi standardizzati possano essere efficacemente adattati a contesti con risorse sanitarie diverse, contribuendo a ridurre il divario globale nella gestione di questa condizione complessa e ancora parzialmente compresa.