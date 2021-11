L’osservatorio volante SOFIA della NASA svelerà i misteri del centro galattico

Sagittario B, una nube di gas e polvere vicino al centro della Via Lattea, è una delle fonti più luminose nella Zona Molecolare Centrale – una massiccia e densa area di gas al centro della nostra galassia, sede di tassi di formazione stellare molto elevati e turbolente nubi di gas molecolare. A meno di 27.000 anni luce di distanza, Sgr B è relativamente vicino, rendendolo una regione utile da studiare sia per comprendere altre galassie in tutto l’universo sia per comprendere il nostro centro galattico. In particolare, osservare la concentrazione di carbonio ionizzato in una nube molecolare come Sgr B è un metodo potente per sondare le proprietà del sistema, compreso il suo livello di formazione stellare.

Utilizzando il ricevitore tedesco aggiornato di SOFIA – l’osservatorio astronomico volante della NASA – per l’astronomia alle frequenze Terahertz, o upGREAT, un team di ricercatori ha ripreso le caratteristiche del carbonio ionizzato di Sgr B. GREAT ha un’ampia risoluzione spettrale per studiare Sgr B in dettaglio su scale che vanno dalle piccole nubi alle regioni di formazione stellare, consentendo agli scienziati di comprendere la dinamica del gas all’interno del nostro centro galattico. Le capacità di imaging rapido di UpGREAT e la risoluzione dettagliata della velocità sono state cruciali per consentire lo studio, che fa parte di una scansione molto più ampia dell’area.

Credits: NASA

Tra una serie di scoperte, gli astronomi hanno notato che l’emissione costante di carbonio da Sgr B implica che l’intera regione è fisicamente connessa, rendendola una struttura continua che si estende per circa 34 per 15 parsec, o circa 111 per 49 anni luce. È spazialmente complesso, composto da archi e creste che subiscono un movimento turbolento su larga scala.

Confrontando la luminosità di diverse linee di emissione, il gruppo ha ottenuto una stima del rapporto tra l’emissione di carbonio ionizzato proveniente da regioni dominate dall’idrogeno ionizzato rispetto all’emissione da regioni di fotodissociazione, che sono create da fotoni UV lontani da stelle massicce.

In particolare, i tre nuclei di formazione stellare di Sagittarius B2, all’interno di Sgr B, non mostrano alcuna emissione di carbonio ionizzato, che è atipica delle regioni estreme di formazione stellare. Sembrano trovarsi all’interno di una corsia scura e stretta di polvere che sembra essere leggermente distanziata fisicamente e di fronte al resto della regione – anche se rimangono, per la maggior parte, dinamicamente correlate.

Questo potrebbe rispondere al dibattito sull’origine della formazione stellare in Sgr B: le corsie di polvere scura sono state associate a collisioni tra nuvole e nubi e sono un segno comune di un innesco di formazione stellare indotto dallo shock. Questa possibilità è anche coerente con il fatto che più stadi di formazione stellare coesistono all’interno di Sgr B, poiché una recente esplosione di formazione stellare all’interno di Sgr B indica che probabilmente si è verificato una sorta di innesco.