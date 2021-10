Luna e Marte, in futuro i veicoli spaziali potrebbero “spruzzare” piattaforme di atterraggio istantanee

L’esplorazione spaziale richiede soluzioni originali a problemi complessi. C’è un ramo della NASA progettato per supportare gli innovatori che cercano di risolvere questi problemi – l’Institute for Advanced Concepts(NIAC), che si occupa di sovvenzionare progetti meritevoli che cercano di affrontare alcune di queste sfide.

I risultati di una di queste sovvenzioni sono ora disponibili e sono intriganti. Un team di Masten Space Systems, supportato da Honeybee Robotics, Texas A & M e dall’Università della Florida centrale, ha escogitato un modo in cui un lander lunare potrebbe depositare la propria piattaforma di atterraggio durante la discesa.

La polvere lunare pone un problema significativo a tutti i lander alimentati sulla superficie. I retrorazzi necessari per atterrare sulla superficie della Luna dolcemente sollevano infatti la sottilissima e micidiale polvere lunare, col rischio potenziale di danneggiare il lander stesso o qualsiasi infrastruttura umana circostante. Una piattaforma di atterraggio ridurrebbe l’impatto di questa polvere e fornirebbe un luogo più stabile per l’atterraggio stesso.

Ma costruire una tale piattaforma di atterraggio nel modo tradizionale sarebbe proibitivo. Le stime attuali valutano il costo della costruzione di una piattaforma di atterraggio lunare utilizzando materiali tradizionali a circa 120 milioni di dollari. Inoltre come ottenere i materiali per costruire la piattaforma di atterraggio sul posto se non c’è una piattaforma di atterraggio per cominciare? La tecnologia che Masten ha sviluppato è una soluzione ingegnosa a entrambi questi problemi: depositare una piattaforma di atterraggio durante la discesa.

Questa cosa consentirebbe agli astronauti di avere una piattaforma di atterraggio in posizione prima che un veicolo spaziale sia mai atterrato. Questa soluzione costerebbe anche molto meno rispetto a trasportare e installare tutto il necessario. L’idea generale di Masten è abbastanza semplice: aggiungere pellet solidi nello scarico del razzo consentendo al materiale di liquefarsi parzialmente e depositarsi nella zona di scarico del razzo, potenzialmente indurendo il terreno attorno a un punto in cui la polvere non è più un fattore in quanto è incapsulata in un guscio esterno duro.

Per trovare l’equilibrio perfetto, Masten ha sviluppato un sistema a due livelli, con particelle di allumina relativamente grandi (0,5 mm) utilizzate per creare uno strato di base di 1 mm di superficie lunare fusa combinata con allumina. Quindi, man mano che il lander si avvicina allo strato di base, l’additivo passa a una particella di allumina da 0,024 mm, che si deposita a 650 m/s sullo strato di base, creando una piattaforma di atterraggio di 6 m di diametro che si raffredda in 2,5 secondi.

L’idea sembra rivoluzionaria, ma servirà ancora tempo per metterla a punto. Come molte sovvenzioni federali anche questa della NIAC focalizzata sullo sviluppo di questa idea di piattaforma di atterraggio depositabile adotta un approccio graduale. La maggior parte della Fase I, che è stata appena completata, si è concentrata sulla dimostrazione che l’idea è fattibile, cosa che Masten ritiene che sia. Fattibile però non è la stessa cosa che funzionale, ma se l’idea di Masten è corretta e l’approccio è possibile e può essere scalato industrialmente, le piattaforme di atterraggio potrebbero essere viste spuntare su tutta la superficie lunare e alla fine anche su Marte.