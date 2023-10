Meglio di Spiderman, l'incredibile seta prodotta da bachi OGM

Che la seta sia un materiale delle meraviglie è un fatto noto. È incredibilmente leggera ma allo stesso tempo resistente, e quella di ragno in particolare in teoria permette di fare cose incredibili. Con la modifica genetica dei bachi da seta, forse si è trovato il modo di produrre seta di ragno in modo facile, economico ed ecosostenibile.

Il fatto è che la tela di ragno è migliore rispetto a quella dei bachi, ma gli aracnidi sono impossibili da allevare, così come è complesso riprodurre la loro seta in laboratorio. I bachi da seta invece vengono allevati da millenni, ed è una cosa che abbiamo imparato a fare abbastanza bene.

Ebbene, tramite il metodo di editing genetico CRISPR-Cas9 (uno degli avanzamenti scientifici più importante degli ultimi anni) un team di ricercatori cinesi è riuscito a modificare dei bachi affinché producessero seta di “qualità ragnesca”.

Il risultato è straordinario: le fibre create dai bachi da seta hanno una forza impressionante e una resistenza sei volte superiore a quella del Kevlar usato nei giubbotti antiproiettile. Senza dubbio qualcosa che potrebbe sostenere un adulto di 70-80 Kg intento a volteggiare tra i grattacieli di una grande metropoli.

Hanno inoltre superato alcuni dei problemi incontrati nella creazione artificiale della seta di ragno, consentendo di mantenere le proprietà meccaniche della seta nel tempo. Per la prima volta sono state create proteine di seta di ragno a lunghezza intera utilizzando i bachi da seta.

Questo metodo potrebbe sostituire la produzione in laboratorio, e in teoria facilitare la produzione di seta ultra resistente - ammesso e non concesso che questi bachi si rivelino facili da allevare come quelli che tutti conosciamo.

"La seta dei bachi da seta è attualmente l'unica fibra di seta animale commercializzata su larga scala, con tecniche di allevamento ben consolidate", ha dichiarato Junpeng Mi, dottorando presso il College of Biological Science and Medical Engineering della Donghua University e primo autore dello studio. "Di conseguenza, l'impiego di bachi da seta geneticamente modificati per produrre la fibra di seta di ragno consente una commercializzazione a basso costo e su larga scala".