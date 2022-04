Un team internazionale di astronomi ha osservato e identificato un nuovo tipo di esplosione stellare: una micronova. Utilizzando il VLT (Very Large Telescope) dell’European Southern Observatory (ESO), i ricercatori hanno assistito a piccole esplosioni termonucleari mai viste prima su stelle nane bianche che sono durate solo poche ore. Una nana bianca è il nucleo denso di una stella come il nostro sole che ha esaurito il carburante ma non esplode, come farebbe una stella più grande.

Quando una nana bianca è accoppiata con una stella più grande, può rubare idrogeno dalla sua compagna. Alla fine, quell’idrogeno si fonde in elio in una massiccia esplosione termonucleare chiamata nova. “Tali detonazioni fanno bruciare e brillare l’intera superficie della nana bianca per diverse settimane”, ha spiegato l’astronoma Nathalie Degenaar dell’Università di Amsterdam, nei Paesi Bassi, co-autrice di uno studio che descrive le nuove osservazioni di micronova, in un comunicato stampa dell’ESO.

Ma analizzando i dati del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA, i ricercatori hanno osservato lampi luminosi che duravano solo poche ore alla volta sulla superficie delle stelle. Usando il VLT dell’ESO, hanno confermato che queste piccole esplosioni erano un nuovo tipo di nova che si verifica in regioni specifiche di nane bianche.

“Per la prima volta, ora abbiamo visto che la fusione dell’idrogeno può avvenire anche in modo localizzato. Il combustibile a idrogeno può essere contenuto alla base dei poli magnetici di alcune nane bianche, in modo che la fusione avvenga solo a questi poli magnetici”, ha dichiarato l’astronomo Paul Groot della Radboud University nei Paesi Bassi, co-autore dello studio. “Questo porta allo scoppio di bombe a micro-fusione, che hanno circa un milionesimo della forza di un’esplosione di nova, da cui il nome micronova”.

Nonostante il termine “micro” nel loro nome, le micronove sono ancora esplosioni estremamente potenti. I ricercatori hanno teorizzato che una singola micronova brucia circa 20.000.000 di chilogrammi, l’equivalente di 3,5 miliardi di Grandi Piramidi di Giza.

Sebbene gli scienziati abbiano visto solo tre di questi eventi finora, i ricercatori pensano che le micronove possano accadere regolarmente in tutta la galassia e semplicemente eludere il rilevamento. “Questi eventi possono effettivamente essere abbastanza comuni, ma poiché sono così veloci, sono anche difficili da catturare in azione”, ha spiegato l’astronomo Simone Scaringi della Durham University nel Regno Unito, che ha guidato lo studio.