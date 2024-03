Oggi è Pi Day, ma solo perché negli Stati Uniti non sanno scrivere le date

Il 14 marzo, noto in tutto il mondo come Pi Day, offre un'opportunità unica per celebrare non solo la costante matematica π (pi), ma anche per comprare oggetti che non vi servono e per sbeffeggiare con aria di superiorità un sistema di annotazione delle date.

In molte parti del mondo, la data si scrive seguendo il formato giorno/mese (GG/MM), rendendo il 14 marzo un giorno come gli altri. Tuttavia, negli Stati Uniti (e in pochi altri luoghi), la data viene scritta nel formato mese/giorno (MM/GG), dando come risultato 3/14, che corrisponde alle prime cifre di π, 3.14. Ed è solo per questo che il 14 marzo è celebrato nel mondo come Pi Day, il che potrebbe farci riflettere all’infinito (battuta) sull’egemonia culturale degli USA.

In ogni caso, ormai sono molti anni che si celebra questa giornata internazionale; una tradizione ormai assodata a cui ci adeguiamo volentieri. Questa giornata ci offre l'opportunità di promuovere l'apprezzamento della matematica e delle scienze, incoraggiando l'interesse per le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Il Pi Day è anche un'occasione per esplorare il ruolo cruciale che il numero π gioca in molte aree della scienza e della tecnologia. Da calcoli circolari a concetti più avanzati in fisica e ingegneria, π è una costante fondamentale che si manifesta in una vasta gamma di fenomeni naturali e processi matematici.

E infatti molti sono in qualche modo affezionati a Pi, alcuni così tanti da aver inventato la piattaforma di calcolo e prototipazione Raspberry Pi, un mini computer a basso costo ampiamente utilizzato in progetti di programmazione e sperimentazione. Il Raspberry Pi, con il suo nome giocoso che gioca sul tema del Pi Day, rappresenta l'innovazione e l'accessibilità nell'ambito della tecnologia.

Inoltre, il Pi Day ha ispirato una varietà di creazioni culturali, dalle magliette dedicate al pi greco a libri come "Chiamatemi pi greco. Biografia del numero più famoso della matematica" e "Tutti in festa con Pi greco". Queste opere riflettono l'ampia diffusione e l'importanza culturale di π nella società contemporanea.

E che dire delle magliette o felpe con il mitico mini dialogo be rational, be real (sii razionale, sii reale) che appare su alcune magliette, tra π √(-1), o di quelle con scritto il mio PIN son le ultime quattro cifre di π?

Se stasera o domani uscirete con gli amici potrete raccontare l’infinita bellezza di Pi e far innamorare anche loro, dopo avergli spiegato perché diavolo è stato scelto il 14 marzo. E dopotutto meno male che non sanno scrivere le date, perché i mesi sono solo dodici.