Prezzu TOP su questi auricolari Bose QuietComfort II in BUNDLE con la custodia in tessuto! (-32%)

Gli auricolari Bose QuietComfort II in bundle con la custodia in tessuto sono ora disponibili su Amazon al prezzo speciale di 195,90€ rispetto al prezzo originale di 288,20€, grazie a un ottimo sconto del 32%. Questi auricolari true wireless integrano la tecnologia di cancellazione del rumore personalizzabile e vantano prestazioni audio ottimizzate grazie alla calibrazione del suono CustomTune. Con fino a 6 ore di riproduzione musicale e una custodia da trasporto che offre altre tre ricariche complete, assicurano un ascolto prolungato fino a 24 ore. La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione forte e stabile, facendoli diventare il compagno perfetto per ogni esperienza d'ascolto.

Auricolari Bose QuietComfort II + custodia in tessuto, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Bose QuietComfort II in bundle con la custodia in tessuto rappresentano la scelta ideale per chi desidera immergersi completamente nel proprio universo sonoro senza distrazioni. Con una tecnologia di cancellazione del rumore personalizzabile, questi auricolari sono perfetti per gli appassionati di musica che cercano un suono di qualità eccezionale e per professionisti sempre in movimento che necessitano di isolarsi dai rumori esterni per concentrarsi meglio. La modalità Aware li rende inoltre adatti a chi, pur desiderando ascoltare la propria playlist preferita senza distrazioni, non vuole perdere il contatto con l'ambiente circostante.

Dotati di tecnologia Bluetooth 5.3, assicurano una connessione stabile e di lunga durata, con una batteria che garantisce fino a 24 ore di riproduzione musicale grazie alla custodia di ricarica inclusa. Gli auricolari Bose QuietComfort II sono l'investimento ideale per chi non vuole scendere a compromessi tra qualità del suono, cancellazione del rumore e comfort. Ideali per regalarvi o regalare un'esperienza sonora di alto livello. Gli auricolari Bose QuietComfort II rappresentano la scelta ideale per chi cerca un'esperienza audio di alta qualità senza compromessi.

Questi auricolari wireless offrono una personalizzazione intelligente della cancellazione del rumore e delle prestazioni audio grazie alla tecnologia CustomTune, che adatta il suono alle caratteristiche uniche delle proprie orecchie. Con la possibilità di passare dalla modalità silenziosa, per un isolamento totale, alla modalità Aware, che consente di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante, questi auricolari assicurano un'esperienza d'ascolto versatile. La comodità è ulteriormente migliorata da inserti in silicone e fasce di stabilità intercambiabili che assicurano una vestibilità personalizzabile e confortevole. Al prezzo di 195,90€, rispetto al prezzo originale di 288,20€, gli auricolari Bose QuietComfort II in bundle con la custodia in tessuto offrono un'opportunità eccezionale per entrare nel mondo del suono Bose con la migliore eliminazione del rumore disponibile.

