Nel profondo silenzio cosmico che seguì il Big Bang, quando l'universo aveva solo poche centinaia di migliaia di anni e le prime stelle non erano ancora nate, gli atomi di idrogeno diffusi nello spazio emettevano deboli onde radio. Questi segnali dimenticati, rimasti dormienti per oltre 13 miliardi di anni, potrebbero oggi rappresentare la chiave per risolvere uno dei più grandi enigmi della fisica contemporanea: la natura della materia oscura. Un team di ricercatori dell'Università di Tsukuba e dell'Università di Tokyo ha dimostrato, attraverso sofisticate simulazioni numeriche, come questi sussurri primordiali possano rivelare informazioni fondamentali su quella componente invisibile che costituisce circa l'80% di tutta la materia presente nel cosmo.

L'epoca denominata "Età Oscura" dell'universo si estese per circa 100 milioni di anni, iniziando circa 400.000 anni dopo il Big Bang, quando il plasma cosmico si era raffreddato abbastanza da permettere la formazione dei primi atomi. Durante questo lunghissimo intervallo temporale, prima che si accendessero le prime sorgenti luminose, l'universo era immerso nell'oscurità ma non completamente inerte dal punto di vista elettromagnetico. Gli atomi di idrogeno neutro, dominanti in quella fase evolutiva, emettevano radiazione a una lunghezza d'onda caratteristica di 21 centimetri, una riga spettrale ben nota agli astrofisici che deriva dalla transizione iperfine dello stato fondamentale dell'idrogeno.

Utilizzando potenti supercomputer, i ricercatori giapponesi hanno ricreato virtualmente la distribuzione e la dinamica del gas idrogeno e della materia oscura nell'universo primordiale, applicando diverse ipotesi teoriche sulla natura di quest'ultima. Le simulazioni hanno permesso di calcolare con precisione senza precedenti l'intensità del segnale radio prodotto durante l'Età Oscura, rivelando che la temperatura di brillanza media di questa emissione dovrebbe attestarsi intorno a 1 millikelvin, ovvero un millesimo di grado Kelvin, quando integrata su tutto il cielo.

Le fluttuazioni nella distribuzione della materia oscura dovrebbero produrre variazioni nel segnale radio di ampiezza comparabile alla media stessa

Il risultato più rilevante dello studio riguarda proprio la sensibilità di questo segnale alle proprietà della materia oscura. Analizzando la radiazione su un ampio intervallo di frequenze, circa 45 megahertz, gli scienziati potrebbero dedurre parametri fondamentali delle particelle di materia oscura, inclusa la loro massa e velocità. Questo perché la materia oscura, attraverso la sua influenza gravitazionale, modula la distribuzione spaziale del gas idrogeno e quindi l'intensità locale del segnale a 21 centimetri. Le sottili variazioni nel pattern di emissione contengono così un'impronta digitale delle caratteristiche fisiche della materia oscura.

La sfida principale rimane tuttavia di natura osservativa: rilevare un segnale così tenue richiede condizioni di misura assolutamente ideali, lontane dalle interferenze generate dall'atmosfera terrestre e dalle innumerevoli sorgenti di rumore elettromagnetico prodotte dalle attività umane. Per questo motivo, diversi progetti spaziali guardano alla Luna come piattaforma d'osservazione privilegiata. Il Tsukuyomi Project giapponese, insieme ad altre missioni lunari in fase di pianificazione, prevede l'installazione di radiotelescopi sulla superficie del nostro satellite naturale, dove la faccia nascosta offre uno schermo naturale contro le emissioni terrestri.

La ricerca, sostenuta finanziariamente dalla Japan Society for the Promotion of Science attraverso programmi come l'International Leading Research e il JSPS Invitational Fellowship, oltre che dalla National Science Foundation americana tramite il Kavli Institute for Theoretical Physics, si inserisce in un filone di studi che cerca di sfruttare la cosmologia osservativa per indagare la fisica fondamentale. Se i radiotelescopi lunari riusciranno a catturare questo eco primordiale, la scienza disporrà di uno strumento completamente nuovo per testare le teorie sulla materia oscura, complementare agli esperimenti terrestri di rivelazione diretta e alle osservazioni di galassie e ammassi galattici.

Le prospettive aperte da questa metodologia vanno oltre la semplice caratterizzazione della materia oscura. Il segnale a 21 centimetri dell'Età Oscura rappresenta una finestra temporale precedente alla formazione delle prime strutture cosmiche, un'epoca dalla quale non possediamo ancora osservazioni dirette. Misurare con precisione questo segnale permetterebbe di verificare i modelli cosmologici sull'evoluzione dell'universo primordiale, testare previsioni sulla formazione delle prime stelle e galassie, e potenzialmente rivelare fenomeni fisici ancora sconosciuti che operavano nelle prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang.