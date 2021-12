Smartphone carichi per una settimana grazie ai chip a basso consumo di IBM e Samsung

A maggio, IBM ha rivelato chip a semiconduttore con i transistor più piccoli mai realizzati, misurando solo 2 nanometri (nm) di larghezza ciascuno, più stretti di un filamento di DNA. Ciò ha permesso di costruire ben 50 miliardi di transistor su un chip delle dimensioni di un’unghia, aumentando notevolmente le prestazioni e l’efficienza per offrire una riduzione del 75% del consumo di energia rispetto ai chip standard del settore con transistor a 7 nm.

I semiconduttori tradizionali sono dotati di transistor disposti in piano sulla loro superficie, che trasportano il flusso elettrico in modo laterale, da un lato all’altro. La nuova architettura sviluppata da IBM e Samsung, chiamata Vertical Transport Field Effect Transistors (VTFET), vede i transistor costruiti sul chip in modo perpendicolare, che consente invece alla corrente di fluire su e giù.

Secondo IBM, questa nuova architettura verticale consente di impacchettare ancora più transistor nello spazio, influenzando anche i punti di contatto tra loro per aumentare il flusso di corrente e risparmiare energia. L’azienda afferma che il design ha il potenziale per raddoppiare le prestazioni delle soluzioni odierne o offrire una riduzione dell’85% del consumo di energia.

IBM ha prodotto chip di test con questa nuova architettura VTFET e immagina che svolga un ruolo rivoluzionario in una serie di aree. Mentre l’Internet of Things continua a prendere piede, questi chip potrebbero consentire a dispositivi come boe oceaniche e veicoli autonomi, di funzionare con meno energia e potrebbero avere effetti simili sui processi di calcolo ad alta intensità energetica come il mining di criptovaluta, riducendo la sua famigerata impronta di carbonio. Potrebbe anche consentire veicoli spaziali più efficienti e, secondo IBM, vedere le batterie degli smartphone durare per oltre una settimana senza bisogno di una ricarica.

“L’annuncio tecnologico di oggi riguarda la sfida alle convenzioni e il ripensamento di come continuiamo a far progredire la società e a fornire nuove innovazioni che migliorano la vita, il business e riducono il nostro impatto ambientale”, ha dichiarato il Dr. Mukesh Khare, Vice President, Hybrid Cloud and Systems, IBM Research.