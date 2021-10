SpaceX ha mostrato Starship, il futuro dell’esplorazione marziana

SpaceX spera di lanciare il suo primo volo di prova orbitale Starship nei prossimi mesi dalla sua struttura Starbase in Texas e un nuovo video cattura il lavoro dell’azienda finora sull’enorme razzo. Il montaggio di 90 secondi, che SpaceX ha mostrato su Twitter, offre viste dell’enorme veicolo spaziale Starship dell’azienda che viene portato sulla rampa di lancio, decolla, esegue salti complessi e poi atterra in sicurezza a terra.

“Gateway to Mars”, ha scritto SpaceX nel suo post su Twitter condividendo il video, portale evrso Marte. Il giorno prima, il CEO e fondatore di SpaceX Elon Musk ha condiviso una splendida immagine del suo booster Starship e Super Heavy con la luna quasi piena dietro di loro nel suo sito Starbase vicino a Boca Chica nel sud del Texas. “Starbase in costruzione”, ha scritto Musk.

Il fondatore miliardario di SpaceX Elon Musk ha spiegato che l’attuale generazione di prototipi di Starship aiuterà a informare i futuri sforzi di insediamento su Marte, anche se ci sono ancora ostacoli da superare. La scorsa settimana, l’attuale prototipo (SN20) ha ruggito durante un test di incendio statico standard. SpaceX è in attesa che la Federal Aviation Administration (FAA) si pronuncia sul fatto che il programma possa procedere con un volo orbitale.

Starship è un sistema di trasporto pesante che SpaceX sta sviluppando per portare persone e merci sulla luna, su Marte e in altre destinazioni dello spazio profondo. Mentre Starship è ancora in fase di sviluppo, ha già battuto almeno un record. Ad agosto, quando il veicolo spaziale è stato impilato in cima al suo razzo Super Heavy per la prima volta, il veicolo spaziale è stato il più alto del mondo, con 120 metri di altezza.