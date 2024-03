Streaming 4k dallo spazio, l'ultima novità della ISS

SEN.COM, una società con sede a Londra, sta facendo passi da gigante nell'esplorazione dello spazio con il suo innovativo sistema di telecamere 4K. L'azienda si prepara a installare queste telecamere sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), aprendo la porta a un nuovo modo di osservare e comprendere il nostro pianeta e lo spazio circostante.

Il sistema di telecamere 4K di SEN.COM sarà montato sul fronte dell'avamposto orbitale, catturando viste mozzafiato della Terra e dell'universo circostante. Questo sistema, già utilizzato per lo streaming di video live da un satellite lanciato nel 2022, è destinato a offrire immagini di qualità eccezionale, sia in condizioni statiche che in movimento.

Il CEO di SEN.COM, Charles Black, ha espresso ambizioni per il futuro dell'azienda. Non si accontenta di limitarsi alla Terra; vuole estendere la tecnologia anche alla Luna. L'obiettivo è quello di mettere telecamere in orbita lunare, sulla superficie e su rover lunari, per documentare l'esplorazione umana del nostro satellite naturale.

SEN.COM sta già collaborando con aziende cinematografiche e televisive per la produzione di documentari. Inoltre, mira a coinvolgere organizzazioni di stampa interessate a fornire una prospettiva unica sugli eventi globali. L'azienda ha anche in programma di monetizzare i suoi prodotti, sfruttando il potenziale dei video spaziali per l'intrattenimento e l'informazione.

La possibilità di vedere la Terra e lo spazio con una qualità così dettagliata e in tempo reale potrebbe rivoluzionare il modo in cui comprendiamo e comunichiamo l'esplorazione spaziale. Con un interesse crescente per l'ambiente e la scienza, i video spaziali potrebbero diventare una risorsa preziosa per educare e ispirare il pubblico globale.