Nella biologia cellulare contemporanea, poche strutture hanno suscitato tanto dibattito quanto i condensati biomolecolari: aggregati privi di membrana che le cellule utilizzano per organizzare alcune delle loro funzioni più critiche, dalla trascrizione genica alla degradazione delle proteine danneggiate. Per decenni, il modello dominante li descriveva come goccioline liquide disorganizzate, prive di architettura interna definita, proprio per la loro capacità di fondersi, scorrere e scambiare componenti con la fluidità di un liquido. Una ricerca pubblicata il 2 febbraio 2026 su Nature Structural and Molecular Biology da un gruppo dello Scripps Research Institute di La Jolla, California, ridisegna radicalmente questa visione, dimostrando che almeno alcuni condensati possiedono una struttura interna precisa, costruita da reti di filamenti proteici, e che tale architettura è indispensabile per la loro funzione biologica.

La scoperta ha implicazioni che vanno ben oltre la biologia di base. Malattie neurodegenerative come la SLA (sclerosi laterale amiotrofica) e tumori di natura diversa — tra cui quelli alla prostata, al seno e all'endometrio — sono associati a disfunzioni nei condensati biomolecolari. Finora, la loro apparente mancanza di struttura aveva reso questi compartimenti bersagli terapeutici particolarmente difficili da raggiungere.

Per indagare l'organizzazione interna dei condensati, il laboratorio di Lasker ha scelto come modello la proteina batterica PopZ, presente in alcuni batteri a forma di bastoncino. In questi microrganismi, PopZ si accumula ai poli cellulari — le estremità arrotondate della cellula — formando condensati che coordinano le proteine necessarie per la divisione cellulare. Sebbene si tratti di un sistema batterico, la sua semplicità relativa lo rende un modello ideale per studiare i principi generali che governano la formazione dei condensati, principi che si ritrovano conservati anche nelle cellule eucariotiche superiori, comprese quelle umane.

Sul piano metodologico, la ricerca ha impiegato tecniche di imaging all'avanguardia. Il gruppo, che comprende il professor Ashok Deniz e il professore assistente Raphael Park, entrambi dello Scripps Research e co-responsabili dello studio, ha utilizzato la cryo-electron tomography (cryo-ET): una tecnica che funziona in modo analogo a una TAC applicata alla scala molecolare, consentendo di osservare le strutture cellulari con una risoluzione senza precedenti in condizioni prossime a quelle native. Le immagini hanno rivelato che le proteine PopZ si assemblano in filamenti attraverso un processo ordinato e sequenziale, formando poi una rete che funge da impalcatura interna del condensato e ne determina le caratteristiche fisiche.

Un secondo livello di analisi ha riguardato il comportamento delle singole molecole di PopZ. Attraverso la tecnica del single-molecule FRET (Förster Resonance Energy Transfer), che misura trasferimenti di energia tra marcatori fluorescenti per rilevare minime variazioni di distanza all'interno di una proteina, i ricercatori hanno scoperto che PopZ adotta conformazioni diverse a seconda della propria localizzazione: una struttura all'esterno del condensato, una differente al suo interno. Questa plasticità conformazionale dipendente dalla posizione apre nuove possibilità di ingegnerizzazione della funzione cellulare.

"Realizing that protein conformation depends on location gives us multiple ways to engineer cellular function," afferma Daniel Scholl, primo autore e ricercatore postdottorale nei laboratori Lasker e Deniz.

Per stabilire se i filamenti rappresentassero semplici dettagli strutturali o elementi funzionalmente indispensabili, il team ha progettato una versione mutante di PopZ incapace di formare filamenti. I condensati risultanti mostravano una fluidità notevolmente aumentata e una tensione superficiale ridotta. Quando queste varianti mutanti venivano introdotte in batteri vivi, le cellule cessavano di crescere e non riuscivano a separare correttamente il DNA durante la divisione. Questo dato sperimentale dimostra in modo causale — non semplicemente correlativo — che le proprietà fisiche del condensato, non solo la sua composizione chimica, sono determinanti per la funzione cellulare normale.

Il salto dalle osservazioni su PopZ alle implicazioni per la biologia umana si fonda su un'analogia strutturale e funzionale ben documentata. Nei condensati basati su filamenti presenti nelle cellule umane, due funzioni emergono come particolarmente rilevanti dal punto di vista clinico: l'eliminazione di proteine danneggiate o tossiche e il controllo della proliferazione cellulare. Quando i condensati deputati alla pulizia cellulare si disorganizzano, le proteine tossiche si accumulano — una caratteristica patologica centrale in malattie come la SLA. Quando invece si alterano i condensati che regolano la crescita, i meccanismi protettivi contro la trasformazione tumorale possono cedere.

Le domande aperte restano numerose. Non è ancora noto in quale proporzione dei condensati biomolecolari umani siano presenti architetture filamentose analoghe a quelle di PopZ, né con quale frequenza le loro alterazioni strutturali siano causalmente responsabili di specifici stati patologici piuttosto che semplici marcatori secondari. Le prossime fasi della ricerca punteranno a mappare queste strutture nei condensati umani con tecnologie cryo-ET sempre più avanzate e a identificare i meccanismi molecolari precisi attraverso cui la disorganizzazione dell'impalcatura interna contribuisce alla malattia. Solo allora sarà possibile valutare concretamente se e come progettare molecole terapeutiche capaci di correggere l'architettura alterata di questi compartimenti senza membrana.