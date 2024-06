Miliardario cancella il viaggio intorno alla Luna con SpaceX a causa dei ritardi

È proprio vero quando si dice che "tutto il mondo è paese": mentre vi sarà sicuramente capitato di subire ritardi su treni e arei, il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha annullato il suo progetto di volare intorno alla Luna a bordo della Starship di SpaceX. L'annuncio è stato dato attraverso l'account X del progetto, denominato dearMoon: Maezaw aveva inizialmente pianificato questo viaggio unico nel 2018, sperando di partire nel 2023. Tuttavia, ha recentemente dichiarato che lo stato attuale dello sviluppo della Starship rende incerta la data di lancio.

Maezawa ha espresso frustrazione per i continui ritardi, sottolineando le difficoltà nel pianificare il suo futuro a causa dell'incertezza. Inoltre, ha manifestato il suo disagio nel far attendere ulteriormente i membri dell'equipaggio, tra cui erano previsti il DJ Steve Aoki, il regista Brendan Hall, il musicista Choi Seung Hyun e lo YouTuber Tim Dodd. La decisione di cancellare il viaggio è seguita all'indeterminato rinvio del volo, annunciato proprio pochi giorni prima del secondo test di volo della Starship, che è terminato in esplosione poco dopo il lancio.

Il fallimento del secondo test del veicolo e i piani per il quarto test, previsto per il 5 giugno, evidenziano che la Starship è ancora all'inizio di un complesso percorso tecnologico. Fonti come Ars Technica suggeriscono che la cancellazione del progetto può essere influenzata anche dall'attenzione di SpaceX verso i contratti governativi, oltre che dalla riduzione del patrimonio netto di Maezawa, che, nonostante sia diminuito della metà dal 2018, si attesta ancora oltre il miliardo di dollari.

Questo annullamento segna una significativa battuta d'arresto non solo per Maezawa, ma anche per il programma spaciale di SpaceX, evidenziando le sfide e i rischi associati ai viaggi spaziali commerciali. Maezawa, d'altronde, ha già avuto esperienza con lo spazio durante una missione di 12 giorni alla Stazione Spaziale Internazionale nel 2021, a bordo di un razzo russo Soyuz.