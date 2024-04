Una legge per proteggere le onde cerebrali, la novità varata negli USA

Il governatore del Colorado, Jared Polis, ha recentemente firmato la prima legge negli Stati Uniti volta a proteggere i dati presenti nelle onde cerebrali dei cittadini.

Questa iniziativa è stata promossa da diversi membri del parlamento e motivata dai progressi rapidi nella neurotecnologia, che rendono sempre più possibile la scansione, l'analisi e persino la vendita dei dati mentali delle persone.

Secondo i promotori della legge, mentre i progressi nella tecnologia neurale offrono molteplici vantaggi per il miglioramento della vita quotidiana, è essenziale garantire una protezione adeguata dei dati personali dei cittadini.

La legge mira a fornire un chiaro quadro normativo che protegga i consumatori dal possibile sfruttamento dei loro dati senza il loro consenso, consentendo nel contempo lo sviluppo continuo delle nuove tecnologie nel settore.

La Neurorights Foundation, un'organizzazione no-profit che si impegna per lo sviluppo etico della tecnologia neurale, ha appoggiato questa legge, sottolineando la sua importanza nel garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei consumatori.

Secondo la fondazione, questa legge rappresenta un passo significativo nel rafforzare le protezioni dei consumatori in un settore in rapida evoluzione.

La legge del Colorado si concentra sul regolamentare le tecnologie neurali utilizzate al di fuori dell'ambito clinico, dove già esistono leggi sulla privacy mediche.

Questo significa che i prodotti per i consumatori, come quelli sviluppati da grandi aziende tecnologiche come Meta Platforms e Neuralink di Elon Musk, saranno soggetti a una maggiore supervisione e regolamentazione per garantire il rispetto della privacy dei dati dei consumatori.

Nel contesto globale, altri governi stanno anche adottando misure per aumentare le protezioni dei consumatori nei confronti dei prodotti neurotecnologici. Questo indica una crescente consapevolezza dell'importanza di bilanciare l'innovazione tecnologica con la protezione della privacy e dei diritti dei consumatori.

In conclusione, la firma di questa legge rappresenta un importante passo avanti nel garantire che i progressi nella neurotecnologia siano accompagnati da normative solide che proteggano i diritti e la privacy dei consumatori.