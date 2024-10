Una potente eruzione solare ha mandato in blackout le radio

Un potente brillamento solare ha causato un blackout radio sulla Terra ieri, secondo quanto riportato da Spaceweather.com. L'evento, classificato come brillamento di classe X, è stato il secondo più forte dell'anno secondo gli esperti della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Il blackout ha interessato le Hawaii e altre aree del Pacifico.

Sebbene le comunicazioni siano state interrotte solo brevemente, l'episodio ha sottolineato ancora una volta come gli eventi cosmici possano influenzare direttamente la vita sulla Terra. Il brillamento ha rilasciato una grande quantità di radiazioni elettromagnetiche verso la Terra, causando temporanee interferenze nelle comunicazioni radio.

L'agenzia ha emesso un'allerta per una tempesta geomagnetica "minore-forte".

La NOAA ha riferito che l'esplosione solare sembra aver causato anche un'espulsione di massa coronale, ovvero un'emissione di plasma solare nello spazio. Questo plasma si sta dirigendo verso la Terra e dovrebbe colpire la nostra atmosfera il 5 ottobre.

Nonostante possa sembrare allarmante, gli effetti di questo evento dovrebbero essere limitati. Secondo la NOAA, alcune infrastrutture tecnologiche potrebbero subire "effetti minori e limitati", ma generalmente gestibili. Il lato positivo è la possibilità di osservare spettacolari aurore boreali.

Possibili aurore visibili in regioni insolite

In seguito a un evento simile avvenuto a maggio, le aurore sono state avvistate in luoghi insoliti, inclusi molti stati degli USA fino alla Florida. Per questo evento, la NOAA prevede che le aurore potrebbero essere visibili "in molti degli stati settentrionali e in alcune parti del Midwest inferiore e dell'Oregon".

Gli esperti consigliano di rimanere aggiornati sugli avvisi della NOAA questa settimana per non perdere l'opportunità di assistere a questo affascinante spettacolo celeste. Questi eventi solari offrono rare occasioni per osservare fenomeni naturali straordinari, anche da latitudini insolite.