Visitatori interstellari: e se svanissero nello spazio prima ancora di avvistarli?

Finora sappiamo di soli due oggetti interstellari che hanno visitato il nostro Sistema Solare: Oumuamua e 2I/Borisov. C’è un terzo possibile ISO chiamato CNEOS 2014-01-08, ma gli studi suggeriscono che ce ne dovrebbero essere molti altri. Dove sono allora? Gli ultimi dati disponibili sembrerebbero suggerire che l’erosione dei raggi cosmici limiti la durata della vita degli ISO ghiacciati e, sebbene ce ne possano essere molti di più, semplicemente non durano quanto si pensa.

Se è vero, allora Oumuamua era probabilmente sostanzialmente più grande quando ha iniziato il suo viaggio, ovunque si trovasse. Il titolo della ricerca è “Erosion of Icy Interstellar Objects by Cosmic Rays and Implications for ‘Oumuamua “, è disponibile sul sito di prestampa arxiv.org e non è stato ancora sottoposto a peer-review. L’autore principale è Vo Hong Minh Phan dell’Università di Aachen in Germania.

Il team di ricercatori ha esaminato quattro diversi tipi di ghiacci: azoto (N2), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2) e metano (CH4). Poi hanno considerato i raggi cosmici nel mezzo interstellare e il loro effetto di erosione sui ghiacci. Hanno anche considerato l’erosione che le collisioni tra ISO ghiacciati e gas ambiente nell’ISM avrebbero avuto sugli ISO.

I ricercatori l’hanno guardato al problema da un’altra angolazione. Se i meccanismi di formazione per ISO diversi ci dicono il raggio iniziale dell’oggetto, allora possono impostare limiti di distanza per la sua origine in base alla velocità dell’oggetto. Maggiore è la velocità di un ISO, maggiore è l’effetto di erosione da collisioni con gas all’interno dell’ISM. E d’altra parte, più lentamente un ISO si muove, più tempo trascorre esposto ai raggi cosmici, il che significa che dovrebbe erodersi più rapidamente.

Questo tipo di ricerca è nelle fasi iniziali. Gli autori sottolineano che abbiamo bisogno di saperne di più sulla diversa forza dei raggi cosmici nella Via Lattea per fare più progressi. Man mano che strutture di osservazione avanzate come l’Osservatorio Vera Rubin saranno online nei prossimi anni, siamo destinati a scoprirne sempre di più. Speriamo di scoprirli a una distanza maggiore e di avere più tempo per studiarli. Si parla persino di una missione che può visitare un ISO mentre si fa strada attraverso il nostro Sistema Solare.

L’ESA sta pianificando la missione Comet Interceptor per il lancio nel 2029. L’Interceptor sarebbe poi “parcheggiato” nel punto L2 Sole-Terra dove potrebbe rimanere per tre anni, in attesa che arrivi una cometa di lungo periodo raggiungibile. Se non arriva una cometa adatta, si dice che l’Interceptor potrebbe essere usato per studiare un ISO se ne arriva uno adatto. Inoltre, anche l’Initiative For Interstellar Studies ha avviato la propria potenziale missione ISO chiamata Project Lyra. Lyra è un veicolo spaziale che potrebbe essere inviato a visitare gli ISO usando la gravità di Giove per accelerare o utilizzando sistemi avanzati come la propulsione nucleare.