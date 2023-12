20 Mbps garantiti a tutti, sono il minimo per un'internet decente

In un'epoca in cui la connettività è diventata essenziale per la partecipazione sociale ed economica, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha annunciato nuove disposizioni per garantire un accesso universale a Internet su tutto il territorio italiano.

La velocità di connessione universale è stata fissata al minimo di 20 Mb al secondo in download, un passo significativo per assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi digitali cruciali. L'obiettivo è eliminare le diseguaglianze sociali ed economiche, offrendo a ogni cittadino la possibilità di partecipare pienamente alla società digitale.

Secondo le direttive dell'Agcom, in tutto il territorio nazionale dovrà essere disponibile la connettività a minimo 20 Mbps attraverso almeno un operatore di telecomunicazioni. Tale misura è in linea con il Codice delle Comunicazioni elettroniche, che stabilisce norme per il servizio universale di accesso a Internet.

La decisione dell'Agcom è stata basata su valutazioni approfondite delle circostanze nazionali, dei requisiti di qualità e dei servizi digitali essenziali. L'obiettivo è sostenere una vasta gamma di servizi, tra cui amministrazione digitale, e-commerce, social media e videochiamate.

L'Autorità non si limiterà solo a fissare la velocità di connessione. Vigilerà attentamente sull'evoluzione dei prezzi al dettaglio dei servizi, garantendo che siano accessibili a tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito. Misure specifiche saranno adottate per garantire l'accessibilità dei prezzi ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.

Inoltre, l'Agcom si impegna a garantire la trasparenza nelle offerte, assicurandosi che le condizioni siano chiare, pubblicate e applicate senza discriminazioni. Questo è un passo fondamentale per assicurare un accesso equo e senza ostacoli a servizi essenziali.

L'Italia sta compiendo un passo significativo verso un futuro digitale più inclusivo, dove ogni cittadino ha accesso a un servizio Internet affidabile e veloce. L'implementazione di queste misure segna un capitolo importante nella rivoluzione digitale del Paese, aprendo nuove opportunità per la partecipazione di tutti alla società moderna.