Da quando gli iPad hanno ricevuto il primo aggiornamento ad iPadOS nel 2019, i tablet di casa Apple hanno raggiunto un livello altissimo in quanto a performance e funzionalità, avvicinandoli molto ai sistemi desktop. Se il nostro obiettivo è di utilizzare l’iPad in modo professionale o come sostituto del nostro PC, ecco che in questo articolo andremo a scoprire insieme i vantaggi nell’associare un mouse e una tastiera al nostro buon caro tablet con la mela morsicata.

1) Utilizzare al meglio Controllo universale

Con l’arrivo di Mac OSx Monterey, Apple ha integrato all’interno dei suoi prodotti la funzione Controllo universale, che è in grado di associare ai dispositivi qualunque tipo di mouse e tastiera. Nel caso in cui abbiate una Magic Keyboard o un Magic Mouse provenienti da un altro vostro dispositivo Apple, sappiate che potrete configurarli facilmente grazie a questa nuova funzione. Anche nel caso di tastiere e mouse compatibili, sarà altrettanto facile collegarli al vostro iPad. In questo modo non sarà necessario ricorrere a tutti i costi a delle periferiche nate appositamente per iPad. Tutto ciò vi permette di risparmiare denaro, ma soprattutto di non affollare la vostra scrivania con un mouse e una tastiera per ogni vostro dispositivo da lavoro.

2) Utilizzare Stage Manager

Stage Manager è una delle migliori funzionalità implementate con l’arrivo di iPadOS 16. Grazie a questo strumento adesso è possibile ridimensionare le finestre delle applicazioni sul display del proprio tablet e gestire più app in primo piano in contemporanea. Certo, ancora sono presenti alcuni limiti, ma nel caso in cui decidiate di sfruttarlo al meglio delle possibilità, l’utilizzo di un mouse e di una tastiera semplificherà moltissimo la gestione delle finestre, specie nel caso in cui decidiate di collegare un monitor esterno per espandere l’area di lavoro del vostro iPad. In questo modo potrete eliminare la tastiera a schermo e sfruttare maggiore spazio per posizionare le finestre delle vostre applicazioni.

3) Tastiera e mouse migliorano l’esperienza di gioco

Grazie ad Apple Arcade e all’enorme parco titoli disponibile su App Store, iPad ormai è un ottimo dispositivo per giocare in mobilità. I recenti aggiornamenti di iPadOS, hanno permesso di utilizzare mouse e tastiera, ma anche joypad wireless, come periferiche da associare e utilizzare al posto dei comandi touch. Nel caso di moltissimi titoli nati come porting da versioni PC, (vedi ad esempio giochi come Genshin Impact o Call of Duty), l’uso di una periferica esterna migliora notevolmente l’esperienza di gioco, specie in ambito competitivo. Il consiglio che vi diamo nel caso in cui possediate una console Xbox o Play Station, è quello di provare a collegare i vostri joypad per migliorare notevolmente la vostra esperienza di gioco su iPad.

4) Tastiera e mouse migliorano l’esperienza multitasking

Così come su PC desktop, l’uso di mouse e tastiera migliora notevolmente l’esperienza multitasking grazie all’uso delle scorciatoie da tastiera per passare da un’applicazione all’altra. Oltre a semplificare lo switch, anche l’immissione di nuovi dati nelle app risulterà più facile e veloce. Il feeling tattile di una tastiera fisica velocizza notevolmente il lavoro. Funzionalità come Spotlight e Hot Corners funzionano meglio quando si utilizza hardware esterno, anche perché il primo è più facile da richiamare e il secondo funziona solo quando si connette un mouse esterno.

Alla luce di quanto analizzato in questo articolo, se state cercando un dispositivo leggero e funzionale da sostituire al vostro pesante laptop da lavoro, iPad rappresenta ad oggi una valida alternativa funzionale che non vi farà mancare assolutamente nulla in ogni ambito d’utilizzo. Scegliere un iPad associato ad un mouse e una tastiera, vi permetterà di restare produttivi ottimizzando vari aspetti come ad esempio durata della batteria, spazio occupato e peso in borsa.