5 motivi per acquistare Samsung Galaxy Z Fold6

L'evento Unpacked estivo è passato e voi, che stavate aspettando con ansia questo momento, non vedete l'ora di correre in negozio per viziarvi con il nuovissimo Galaxy Z Fold6, smartphone che avete bramato a lungo e per cui avete risparmiato. C'è però ancora qualcosa che non vi convince a strisciare la carta di credito...

Non preoccupatevi, ci siamo qui noi a mettere in pericolo i vostri risparmi: questi sono 5 motivi per cui vale davvero la pena fiondarsi all'acquisto di Samsung Galaxy Z Fold6!

1. Il miglior foldable Samsung di sempre

Il Galaxy Z Fold6 è il miglior foldable di sempre per Samsung grazie a una serie di miglioramenti iterativi ma significativi, che si sommano per dare forma al pieghevole più rifinito sin dall'introduzione della categoria.

Innanzitutto, è più sottile e leggero che mai. Con uno spessore ridotto rispetto al Galaxy Z Fold5 è più facile da portare in tasca, mentre il peso inferiore lo rende più maneggevole. Questa riduzione di peso e spessore non compromette la sua robustezza; al contrario, il Fold6 è più resistente che mai grazie a strati di vetro più duri, un nuovo sistema di cerniera a doppio binario che distribuisce meglio gli urti e un nuovo strato in materiale innovativo a protezione del display flessibile. Inoltre, oltre alla resistenza all'ingresso di acqua, ora Samsung certifica il suo Fold contro l'ingresso delle particelle più grandi di polvere e sporcizia, rendendolo un dispositivo più durevole per l'uso quotidiano.

Un altro punto di forza sono i display. Il Galaxy Z Fold 6 offre uno schermo esterno da 6,3 pollici con un rapporto d'aspetto più largo, migliorando l'usabilità a smartphone chiuso. Lo schermo interno da 7,6 pollici, oltre ad essere più resistente, è ora capace di raggiungere una luminosità massima di 2.600 nit, un netto miglioramento rispetto al modello precedente. Questo rende la visualizzazione dei contenuti più piacevole in qualsiasi condizione di luce.

Infine, il Galaxy Z Fold 6 è mosso dal chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, il miglior chipset Android disponibile al momento, che offre prestazioni superiori e una gestione energetica più efficiente, contribuendo a migliorare la durata della batteria. Con questi miglioramenti, il Galaxy Z Fold 6 si afferma come il foldable più avanzato e versatile mai prodotto dall'azienda.

2. L'esperienza software è sempre la numero 1

C'è poco da fare, se c'è qualcosa in cui Samsung non ha rivali è l'esperienza software dei suoi dispositivi. Gli smartphone Galaxy sono equipaggiati con la skin proprietaria chiamata One UI, la cui versione 6.1.1 ha debuttato proprio su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6.

Non solo avrete a disposizione la più recente versione di Android, quindi, ma potrete contare sulla moltitudine di opzioni di personalizzazione e funzionalità extra che Samsung negli anni ha costruito sulla base del sistema operativo di Google.

La presenza di una dock nella parte bassa del display dedicata al multitasking, la gestione delle app in schermo diviso (o finestre flottanti), le funzionalità Flex nelle app di sistema e di terze parti quando lo smartphone è piegato ad angolo, DeX e la S-Pen (venduta separatamente), ma non solo, fanno del Galaxy Z Fold6 lo smartphone pieghevole più capace e versatile mai visto.

3. Galaxy AI è esclusiva Samsung

Le funzioni AI sono state un focus particolare per Samsung quest'anno e, come ci si aspetta, il Galaxy Z Fold6 beneficia appieno delle capacità Galaxy AI.

La funzione Note Assist offre traduzione, sintesi e formattazione automatica, aggiungendo una funzione di trascrizione che trasforma le registrazioni vocali in testo. La modalità Interprete traduce le conversazioni in tempo reale e beneficia davvero della forma del Galaxy Z Fold6, poiché entrambi i display, interno ed esterno, possono mostrare le trascrizioni delle conversazioni in lingue diverse. Sketch to Image permette di disegnare schizzi e lasciare che l'IA generativa trasformi poi quel disegno in un'acquerello, illustrazione o cartone animato.

Queste funzionalità AI, e molte altre, sono disponibili esclusivamente sugli smartphone Samsung ed elevano il Galaxy Z Fold6 a un livello superiore di praticità, rendendolo un dispositivo straordinario nel panorama degli smartphone moderni. Sebbene altri smartphone Samsung possano godere delle stesse funzioni (o simili), se volete un pieghevole a libro con la Galaxy AI e lo volete oggi, non avete alternative!

4. Supporto software esteso

Se state cercando un foldable da tenere per molti anni a venire, questo è il modello che fa per voi. Samsung ha applicato anche ai suoi pieghevoli di sesta generazione la nuova politica che prevede ben 7 anni di aggiornamenti software e di sicurezza. Samsung Galaxy Z Fold6 sarà quindi aggiornato fino ad Android 21! No, non è un errore, avete letto bene.

Sebbene Fold6 abbia quindi un costo elevato, se avete intenzione di tenerlo con voi il più possibile potete vederlo come un investimento a lungo (lunghissimo) termine. Bisognerà solo vedere se l'hardware sarà all'altezza del supporto software!

5. I servizi di assistenza sono i migliori

Nel caso qualcosa vada storto, si spera sempre di no ma non si può mai sapere, Samsung è probabilmente l'azienda migliore con cui avere a che fare per quanto riguarda l'assistenza clienti.

Le parti di ricambio saranno con molta probabilità facilmente reperibili per molto tempo e i centri di assistenza sono sparsi per tutto il territorio nazionale. Nessun altro brand di telefonia, se non Apple, può contare su una rete così fitta e capillare di centri di assistenza pronti a risolvere qualsiasi tipo di problema possiate riscontrare.

Non parliamo solo di interventi in garanzia per difetti di fabbricazione, ma anche lavori di riparazione a pagamento che potrebbero essere necessari nel corso della lungo periodo in cui potrete tenere questo smartphone.

Vi abbiamo convinto? Pensate anche voi che valga la pena acquistare Galaxy Z Fold6 o credete che Samsung possa impegnarsi di più?