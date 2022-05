Nuova settimana, nuove app della settimana! Anche oggi siamo pronti a fornirvi nuovi spunti per il download di app e giochi interessanti usciti o in uscita in quest’ultimo periodo. Le app e i giochi in questione sono sia gratuiti che a pagamento e potete scaricarli su qualsiasi modello di smartphone, non importa se entry-level o top di gamma.

Per ogni applicazione è sempre indicato l’eventuale costo e la disponibilità o meno di acquisti in-app. Lo scopo della selezione è quello di tenervi aggiornati sulle ultime novità in materia di app mobile e di aiutarvi magari a scoprire la vostra prossima app preferita.

Apex Legends Mobile

Apex Legends, il celebre videogioco targato Respawn di genere battle royale/sparatutto, sbarcherà su smartphone nella giornata di domani, 17 maggio. Tra meno di 24 ore, dunque, sarà possibile giocare ad Apex Legends direttamente dal proprio dispositivo mobile, avendo a disposizione nove leggende ben conosciute (Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder e Caustic) più una inedita.

Si tratta di Fade, che nel trailer appare come una sagoma ancora “sbiadita” con tre abilità specifiche: Scia, per aumentare la velocità di movimento al termine di una scivolata; Flashback, per ritornare indietro di posizione di qualche secondo; Camera Fasica, per creare un portale e consentire alle leggende vicine di utilizzare Flashback. Per saperne di più, la nostra prova di Apex Legends Mobile è disponibile a questo link.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

NothinK – bespoke widgets

NothinK – bespoke widgets contiene una collezione di widget in stile “Nothing” che piacerà sicuramente agli amanti del brand. Se siete tra quelli che non vedono l’ora di avere tra le mani il primo Nothing smartphone, potete in un certo senso “anticipare i tempi” aggiungendo alla home qualcuno di questi widget. Ce ne sono davvero per tutti i gusti e per tutte le necessità – dal widget Meteo al widget Calcolatrice –, ma al suo interno trovate anche alcuni wallpaper o live wallpaper perfetti da abbinare.

Costo: 1,09 € / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

QR Master

QR Master è probabilmente l’app più completa per la generazione e il riconoscimento dei codici QR. QR Master è in grado di leggere quasi tutti i tipi di codici QR sul mercato, supporta la scansione in tempo reale con zoom e supporta anche la scansione dei codici QR nelle immagini già presenti negli album.

Inoltre, è possibile generare codici QR di 24 tipologie diverse, che rimandino ad esempio a uno specifico sito web oppure al profilo di un social network.

Costo: gratis / contiene annunci / nessun acquisto in-app

Ringtone Maker – MP3 Cutter

Ti piacerebbe impostare la tua canzone preferita come suoneria ma non sai come fare? Ringtone Maker – MP3 Cutter può aiutarti: quest’app rende facile e veloce il processo di taglio e di creazione di suonerie, suoni di notifica e toni di allarme a partire semplicemente dai file MP3 presenti nella tua libreria.

Costo: 1,19 € / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

HNGRY – Spesa e scorte

“Sei al supermercato e per l’ennesima volta hai dimenticato a casa la lista della spesa? Compri le cose due volte anche se ne hai ancora abbastanza e butti spesso cibi scaduti?”. Be’, è ora di cambiare abitudini.

L’app HNGRY può aiutare te e la tua famiglia a non sprecare più cibo tenendo traccia degli acquisti e dei prodotti già in dispensa e sincronizzando questi dati tra i vari account dei componenti. Oltre al semplice tool “lista della spesa”, HNGRY offre anche un servizio di inventario e consigli sulla conservazione dei cibi per mantenerli freschi più a lungo.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app