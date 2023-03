Torna come ogni settimana la rubrica che cerca di darvi qualche consiglio su come scegliere la prossima applicazione da scaricare dal Google Play Store. A proposito, tra le 5 nuove app segnalate l’ultima volta ce n’è stata qualcuna che ha fatto al caso vostro? I contenuti sono stati scelti in base alle nuove uscite sul negozio virtuale per le app Android.

Le 5 app che vi segnaliamo in questa “puntata”, per utilizzare un termine più radiofonico e televisivo, spaziano tra app di utilità quotidiana, passano per social legati al mondo dei libri e arrivano fino a giochi. E che giochi di spessore! Ma andiamo con ordine e stiliamo assieme questo elenco.

Good Books

Con Good Books potrete scoprire una valanga di nuovi libri suddivisi per genere e leggerli assieme agli amici con una sorta di approccio social. Tramite questa caratteristica l’applicazione concentra l’attività di lettura sulla cerchia/gruppo di amici e può visualizzare di pari passo i libri che stanno leggendo in tempo reale.

Tramite l’app sarà anche possibile leggere e scrivere recensioni su specifici punti del volume ed evidenziare frasi, pagine e capoversi che più hanno attirato la nostra attenzione. Tutto ciò va ad aggiungere tematiche per l’intera community che vedrà, potrà commentare e rispondere alle nostre valutazioni. Infine, si potrà partecipare ai Good Books Author Awards che mettono in paio coupon e sfide di libri da leggere per coinvolgere ancora di più con una sana competizione didattica.

Costo: gratis / contiene ads / nessun acquisto in-app

Street Fighter: Duel

In pochi non conoscono l’universo di Street Fighter. Questa volta però i combattimenti si svolgono a suon di carte! Ryu, Ken, Chun-Li e tutti i personaggi del famoso picchiaduro di Capcom si affrontano in nuove competizioni. Lo sviluppatore mette a disposizione anche la nuova modalità “impegnato” che imposta il pilota automatico mentre facciamo altre attività come quando siamo a scuola, a lavoro o dormiamo: si sceglie il team di combattimento e l’intelligenza artificiale farà il resto mentre non possiamo seguire personalmente l’evoluzione.

Le modalità di gioco sono le PVP e le PVE, tutte arricchite da Combo QTE con fantastici effetti come le storiche mosse finali. Inoltre con allenamenti e combattimenti tra amici si possono acquisire nuovi e potenti poteri.

Costo: gratis / nessuna ads / acquisti in-app

EOLO-App

Grazie all’app EOLO l’abbonamento con il provider Italiano sarà gestibile in modo smart e veloce. Scarica, installa, effettua il login con le credenziali e si aprirà un mondo di personalizzazione. Gestire, modificare l’iscrizione e le informazioni del proprio profilo, rimanere sempre aggiornato grazie alle notifiche dedicate e alle offerte pensate per il cliente, controllare lo stato dei pagamenti, avere assistenza in tempo reale tramite chat, monitorare e risolvere eventuali problemi legati alla connessione personale. Tutte operazioni veloci da effettuare e organizzate in un comodo menù a portata di dita.

Costo: gratis / contiene ads / nessun acquisti in-app

Auto Gesture

Con Auto Gesture, le mani diventano parte integrante delle gesture dell’interfaccia utente. Con un gesto della mano davanti la fotocamera frontale si possono scorrere le pagine di social network, applicazioni con interfaccia orizzontale e verticale, messaggi, WhatsApp, lista di chiamate, etc. Inoltre, sempre con dei movimenti che l’app insegnerà in fase di tutorial iniziale, si potranno aprire video, foto ed anteprime delle stesse. Con una chiusura del pugno sarà anche possibile tornare alla home e con un altro gesto aprire il multitasking.

Costo: gratis / contiene ads / nessun acquisti in-app

Subtransit Drive

Subtransit Drive ti fa provare l’esperienza di guida di un treno in ogni condizione, all’aperto oppure passando dai tunnel. Particolare e minuziosa è la cura degli elementi interni, completamente utilizzabili all’interno dell’abitacolo e simulati in un ambiente altamente realistico seguendo un rigoroso programma di guida e imparando le procedure operative da solo o con i tuoi amici in multiplayer.

Gli viluppatori hanno preso spunto dallee linea ferroviaria reali realizzando minuzosamente sia quelle sotterranea che qulla in superficie con una grafica realistica e un Sound design coinvolgente.

Costo: gratis / nessuna ads / acquisti in-app