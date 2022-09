Eccoci tornati con la nostra rassegna di 5 app utili/interessanti uscite di recente sul Google Play Store. Oggi siamo qui con 5 proposte abbastanza diverse tra loro, legate sia al settore dell’intrattenimento che a quello della produttività.

Tutte le applicazioni del nostro elenco sono gratuite, ma potrebbero contenere annunci o acquisti in-app. Per ogni proposta abbiamo inserito un’indicazione in questo senso, oltre a una breve descrizione corredata da alcuni screenshot. Pronti a scoprire la vostra prossima app preferita?

Otternal Life – Habit Tracker

“Perché aspettare Capodanno per iniziare a lavorare al tuo capolavoro?”.

La prima proposta per questa settimana è Otternal Life, un’app che ti aiuta a costruire nelle nuove abitudini in maniera semplice e divertente. Il bello di Otternal Life è la possibilità di creare abitudini illimitate e altamente personalizzate, oltre alla possibilità di tenere traccia dei progressi con calendari e grafici dettagliati. Le statistiche riportano anche i dati sull’umore (che andrai a inserire tu stesso volta per volta), perché il completamento delle varie task potrebbe essere condizionato anche dal tuo stato d’animo del momento. Con Otternal Life, potrai capire esattamente quali sono i giorni in cui sei più produttivo e cosa influisce – positivamente o negativamente – sulla tua produttività.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

MJ PDF Reader

MJ PDF Reader è un lettore di documenti PDF totalmente gratuito e senza pubblicità. La sua interfaccia minimale rende l’esperienza d’uso intuitiva e veloce, senza escludere tutte quelle funzionalità che agevolano la consultazione e la gestione dei PDF, come la modalità scura (per l’app e per le pagine), la visualizzazione a schermo intero, le opzioni di condivisione e stampa ecc.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

OneStop Radio – Radio Italia

OneStop Radio mette a tua disposizione l’ascolto di oltre 65.000 stazioni radio di più di 220 Paesi del mondo. La navigazione si effettua a partire dal Paese, dalla frequenza, dal genere e dalla lingua. E se non trovi la stazione che desideri ascoltare, puoi sempre inviare una segnalazione allo staff che si occuperà di aggiungerla in tempi brevi. Sono incluse le comode funzioni radiosveglia e timer, per impostare esattamente gli orari di accensione e spegnimento della radio.

Costo: gratis / nessun annuncio / contiene acquisti in-app

Sleep Reset: Insomnia Help

Sleep Reset: Insomnia Help rappresenta un’ottima alternativa ai classici farmaci o integratori per addormentarsi prima o indurre un sonno più profondo. L’88% degli utenti di quest’app registra un miglioramento della qualità del sonno dopo poche settimane di utilizzo; “miglioramento” che significa più ore di sonno ogni notte e una netta riduzione dei risvegli e del tempo necessario per addormentarsi (-52%).

Le sue “strategie” sono basate sulla terapia cognitivo-comportamentale per l’insonnia (CBT-I) e sull’assistenza di un vero coach (un vero essere umano!) a cui richiedere consulenze dopo aver ottenuto il proprio “programma del sonno” personalizzato.

Costo: gratis / nessun annuncio / nessun acquisto in-app

Star Trek Lower Decks Mobile

Star Treck Lower Decks Mobile è un gioco per i fan del noto franchise Star Trek che siano insieme amanti degli idle games. L’obiettivo è quello di uscire dal ponte ologrammi e tornare nel mondo reale, mentre rivivi le vecchie storie di Star Trek e sblocchi i vari membri dell’equipaggio/aiutanti. Di per sé, il gioco è un clicker abbastanza standard, ed è difficile che possa piacerti, se non ami il genere o non sei un nostalgico della saga.

Costo: gratis / contiene annunci / contiene acquisti in-app