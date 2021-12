5G pericolo per gli aerei: potrebbe impedirne l’atterraggio

Le torri 5G in banda C costituirebbero un “pericolo” per gli aerei negli Stati Uniti d’America. Lo rende noto una sentenza della FAA (Federal Aviation Administration) emessa martedì, in cui vengono citate espressamente le nuove bande 5G utilizzate da AT&T e Verizon che potrebbero interferire con i sistemi di atterraggio automatico degli aerei, progettati appositamente per attivarsi in condizioni meteo avverse/di scarsa visibilità.

La FAA ha invitato quasi 7 mila piloti a non fare affidamento sui loro radioaltimetri quando atterrano in determinati aeroporti a causa del timore di interferenze 5G. Come suggerisce la parola stessa, un radioaltimetro misura l’altezza a cui un aereo sta volando, e viene utilizzato principalmente durante gli atterraggi in cui è più difficile vedere il terreno (per esempio in caso di nebbia).

“Gli atterraggi durante i periodi di scarsa visibilità potrebbero essere limitati a causa dei timori che il segnale 5G possa interferire con la precisione del radioaltimetro di un aereo, senza altre mitigazioni in atto”, ha dichiarato a The Verge il portavoce di FAA Lynn Lunsford. “Queste limitazioni – prosegue – potrebbero impedire l’invio di voli verso determinate località con scarsa visibilità e potrebbero anche comportare deviazioni dei voli. Siamo impegnati con gli operatori wireless, così come i nostri partner interagenzia, per fare tutto il possibile per assicurarci che le mitigazioni siano adattate per prevenire interruzioni”.

Per il momento, la soluzione proposta dagli operatori è quella di ridurre la potenza delle loro torri 5G in prossimità degli aeroporti almeno per i prossimi sei mesi. Un’altra opzione possibile consiste nell’installazione di un filtro di banda sui radioaltimetri, ma la Commissione tecnica radiofonica per l’aeronautica mette in guardia: per certificare e poi implementare un tale sistema potrebbero essere necessari parecchi anni.