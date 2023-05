La fibra ottica pura si sta diffondendo sempre di più sul territorio del Bel Paese. Questo è sicuramente un bene, dato che la fibra offre numerosi vantaggi sia sul piano delle prestazioni che sui costi di gestione. In questo articolo vi spieghiamo anzitutto cosa si intende per fibra ottica pura e poi vi diciamo quelli che per noi sono 6 motivi per cui sceglierla.

Indice

Cosa si intende per fibra ottica pura?

Partiamo dalla domanda da un milione di euro, ovvero cosa si intende per fibra ottica pura? Abbiamo notato che molto spesso c’è un po’ di confusione sull’argomento, ma è importante fare il distinguo tra la fibra FTTC e FTTH.

La fibra FTTC (fiber to the cabinet) è la fibra che arriva fino alla cabina che si trova sulla strada quindi, pur essendo venduta come una connessione in fibra ottica, in realtà i collegamenti che poi arrivano dalla cabina fino a casa vostra saranno sempre in rame, proprio come avviene con la connessione ADSL. Le connessioni FTTC generalmente possono arrivare fino a un massimo di circa 200 Mb/s in download.

La situazione è completamente diversa per le connessioni FTTH (fiber to the home). Queste sono quelle che possiamo definire fibra ottica pura, in quanto la fibra arriva direttamente nella casa dell’utente. In quasi tutti i casi escono proprio dei tecnici per effettuare l’installazione e per portare così i cavi della fibra fino all’abitazione.

Come forse già sapete o come forse avrete già intuito, la connessione FTTH non è disponibile ovunque, ragion per cui dovreste sempre verificare la disponibilità nella vostra area chiamando il gestore Internet di vostro interesse.

Quali sono i vantaggi della fibra ottica pura?

Ecco che ora vi parliamo di quelli che sono i vantaggi della fibra ottica pura rispetto ad altre connessioni “tradizionali”.

Velocità

Il primo vantaggio è forse quello più ovvio e immediato, ovvero la velocità. Esistono già sul mercato compagnie che offrono velocità di connessione fino a 2,5Gb/s, ad ogni modo, da un punto di vista tecnico e teorico, è già possibile raggiungere velocità molto superiori.

Latenza

Con la fibra ottica pura, anche la latenza, ovvero i tempi di esecuzione dei pacchetti di dati, sono minimi. La latenza è quel valore che si misura attraverso i ping e come unità di misura vi sono i ms, ovvero i millisecondi. Più il valore del ping è basso, meglio è, perché vuol dire che i tempi di esecuzione sono più veloci. Soprattutto durante videochiamate e durante sessioni di gaming online, avere un buon ping è a dir poco fondamentale.

Robustezza

Altro importante fattore della connessione FTTH, è la sua robustezza. La fibra ottica è priva di interferenze elettromagnetiche, non è influenzata dal calore, dal freddo o dall’umidità. Quindi possiamo sfatare il mito che quando piove la connessione Internet va peggio.

Download e upload

Vi abbiamo già parlato della velocità qualche riga più su, ad ogni modo la velocità si distingue in download e upload. Il valore di download determina la velocità di scarimento dei dati, mentre quella di upload determina la velocità di carimento dei dati, ovvero quelli che voi caricate in rete (l’invio di un’immagine o di un video ad esempio). In genere download e upload sono simmetrici, vale a dire che possono entrambi raggiungere lo stesso valore massimo (1 Gb/s ad esempio). Esistono comunque provider che propongono offerte asimmetriche, quindi con un valore di download massimo più alto rispetto a quello di upload.

Meno è meglio

La fibra ottica porta anche un notevole vantaggio in relazione ai componenti necessari per far arrivare la connessione nelle case dei clienti. Ad esempio, non c’è più bisogno del DSLAM, ovvero della cabina che si trova sulla strada e questo riduce notevolmente i costi infrastrutturali.

Risparmiare con la fibra ottica

Con la fibra ottica si può anche risparmiare a livello energetico. Alcune compagnie telefoniche quando installano una connessione FTTH, installano anche un premodem o ONT, un piccolo dispositivo che fa da ponte tra la fibra ottica e il modem. Ad ogni modo, ora ci si sta muovendo sempre più verso i modem combinati, che contengono l’ONT al loro interno. Questo permette di avere uno strumento elettronico in meno e di risparmiare così anche sull’energia elettrica.