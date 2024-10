150GB di internet a soli 6,99€ con Ho. Mobile: l’offerta imperdibile!

Se siete alla ricerca di una tariffa telefonica che offra tantissimi GB e un prezzo competitivo, Ho. Mobile ha la soluzione perfetta per voi. La nuova promozione, dedicata ai nuovi clienti, vi consente di usufruire di ben 150GB di internet in 4G, minuti e SMS illimitati, il tutto a soli 6,99€ al mese. Un’offerta davvero unica, ideale per chi naviga molto e vuole una connessione stabile e veloce, senza dover spendere una fortuna.

Ma non è tutto! Con questa promo l'attivazione può costare appena 2,99€. Per verificare il vostro operatore, potete dare un occhio alla lista che trovate segnata sulla pagina dedicata all'offerta.

Vedi offerta su ho. Mobile

150 Giga in 4G a soli 6,99€? Fattibile solo con Ho. Mobile!

Con Ho. Mobile, non solo potrete contare su una tariffa super conveniente, ma anche su un’ottima trasparenza. Non ci sono costi nascosti né brutte sorprese: attivare questa offerta è semplicissimo, e potrete decidere se mantenere il vostro numero attuale o attivarne uno nuovo. Inoltre, l’attivazione è economica, con un costo di soli 2,99€.

Se non siete completamente soddisfatti del servizio, Ho. Mobile offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Avrete anche la possibilità di navigare in hotspot, ricevere avvisi di chiamata, trasferire chiamate e, grazie all'opzione ho. Riparti, potrete rinnovare i GB qualora li esauriste prima del rinnovo.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: passate a Ho. Mobile oggi e godetevi 150GB di internet, minuti e SMS illimitati, il tutto a un prezzo straordinario di 6,99€ al mese!

Vedi offerta su ho. Mobile