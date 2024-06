Acquista Galaxy S24 Ultra, per te fino a 380€ di sconto con questo coupon! ULTIME ORE!

Se siete alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione che ridefinisca gli standard di innovazione e prestazioni, dovreste dare un'occhiata a questa promozione disponibile sul sito ufficiale di Samsung. In queste ultime ore, la compagnia offre un'opportunità eccezionale per portarsi a casa il Galaxy S24 Ultra con uno sconto che arriva fino a 380€. ottenibile con il coupon FLASH24, disponibile ancora per poche ore!

NB: ricordatevi di attivare il coupon FLASH24 in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo fino a 380€ durante il checkout

Vedi offerta su Sasmung

Samsung Galaxy S24 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Galaxy S24 Ultra si distingue come un dispositivo all'avanguardia, progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Con il suo design elegante in titanio, non solo è un piacere per gli occhi, ma offre anche una resistenza e una durabilità senza pari. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici è un vero spettacolo visivo, con una luminosità e una nitidezza da record che rendono ogni contenuto vivido e coinvolgente.

Il Galaxy S24 Ultra non ha molti eguali per quel che concerne la sua potenza di elaborazione, unita alle capacità avanzate legate all'intelligenza artificiale. Il SoC Snapdragon 8 Gen 3, ottimizzato appositamente per Galaxy, garantisce prestazioni fulminee in qualsiasi situazione, dal multitasking più intenso al gaming con titoli pesanti. Le funzionalità AI integrate, invece, riguardano ad esempio la traduzione in tempo reale e l'assistente vocale avanzato, e sono pensate per trasformare il modo in cui interagiamo con il nostro telefono, rendendo varie attività più intuitive ed efficienti.

C'è pane per i denti degli appassionati di fotografia, visto che lo smartphone offre un sistema fotocamere multiple, guidato da un sensore principale da 200MP, pensato per catturare immagini di qualità professionale in qualsiasi condizione di luce. La modalità notturna migliorata e le capacità di zoom avanzate permettono di esplorare nuove frontiere creative, mentre le funzioni di editing basate sull'AI consentono di perfezionare ogni scatto con facilità.

Disponibile con uno sconto fino a 380€, potete fare vostro il telefono munito di pennino sul sito ufficiale Samsung, utilizzando il codice FLASH24 e scegliendo la configurazione che preferite, ottenendo comunque sconti che partono da 200€ per quelle base. Ricordate che mancano pochissime ore, affrettatevi per non perdere questa opportunità!

Vedi offerta su Sasmung