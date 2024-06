Acquista uno di questi Samsung e scopri come ottenere fino a 500€ di cashback!

Se siete interessati ai prodotti Samsung, specialmente quelli di fascia alta, vi consigliamo di considerare un acquisto nei prossimi giorni per approfittare di un'offerta imperdibile. Fino al 24 giugno, Samsung offre un cashback fino a 500€ su una selezione dei suoi prodotti più esclusivi. Tra questi troviamo gli smartphone Galaxy S23 e l'intera serie Galaxy S24, i tablet Tab S9, e i notebook Galaxy Book4.

Samsung cashback fino a 500€, perché approfittarne?

La promozione prevede vari livelli di cashback a seconda del dispositivo acquistato. Per gli amanti degli smartphone più recenti, il cashback inizia da 100€ per i modelli Galaxy S24, Galaxy S23 e Galaxy S23 FE. Salendo di categoria, il Galaxy S24+ offre un rimborso di 150€. Ancora più allettante è l'offerta per il Galaxy S24 Ultra, il Galaxy Tab S9 FE e il Galaxy Book4, che garantiscono un cashback di 200€. Per chi cerca qualcosa di ancora più esclusivo, il Galaxy Book4 360 entra nella fascia di rimborso di 300€. I tablet Galaxy Tab S9 raggiungono un cashback di 400€, mentre i più generosi 500€ di rimborso si applicano all'acquisto del Galaxy Book4 Pro e del Galaxy Book4 Pro 360.

Per chi è interessato a sfruttare questa promozione, è importante notare che tutti questi prodotti sono disponibili per l'acquisto attraverso vari e-commerce. Questo permette di confrontare i prezzi e scegliere l'offerta che meglio si adatta alle proprie esigenze economiche, oltre a beneficiare del cashback offerto da Samsung. È quindi un'opportunità doppia: risparmiare sull'acquisto iniziale e ricevere un rimborso successivamente.

Tra gli store online che partecipano all'iniziativa troviamo alcuni dei più grandi nomi nel settore dell'e-commerce, garantendo così una vasta scelta per i consumatori. Questi includono piattaforme ben note come Amazon e MediaWorld. Di seguito, riportiamo le più popolari:

