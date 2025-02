Ad HP piacciono i saldi: dopo Palm e webOS, ora compra la fallimentare Humane

In una mossa che ricorda l'acquisizione di Palm e del suo sistema operativo WebOS nel 2010, HP ha annunciato l'acquisizione della startup di intelligenza artificiale Humane, per una cifra significativamente inferiore alle aspettative iniziali dell'azienda, 116 milioni di dollari. L'operazione, che segna la fine dell'avventura dell'AI Pin di Humane, solleva curiosità sul futuro della strategia di HP nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'hardware di consumo.

L'acquisizione di Humane da parte di HP presenta sorprendenti parallelismi con l'affare Palm di oltre un decennio fa. In entrambi i casi, HP ha acquisito un'azienda tecnologica in difficoltà, con un prodotto hardware innovativo ma commercialmente fallimentare e un sistema operativo (o, nel caso di Humane, una piattaforma AI) potenzialmente promettente.

Nel 2009, Palm aveva stupito il mondo tecnologico con il suo WebOS, un sistema operativo mobile elegante e intuitivo presentato al CES. Tuttavia, i dispositivi Palm Pre e successivi non riuscirono a conquistare il pubblico, lasciando l'azienda in gravi difficoltà finanziarie. HP intervenne nel 2010, acquisendo Palm per 1,2 miliardi di dollari con l'intenzione di utilizzare WebOS come base per la sua espansione nel mercato dei tablet.

La storia, però, non andò come previsto. Il tablet HP TouchPad, basato su WebOS, fu un flop commerciale. Problemi di leadership interna e decisioni strategiche discutibili portarono HP a riconsiderare il suo impegno nel settore dei PC e a mettere in stand-by WebOS. Il sistema operativo fu infine ceduto a LG nel 2013, che lo utilizza ancora oggi nei suoi televisori smart.

L'AI Pin di Humane, un dispositivo indossabile dotato di intelligenza artificiale, ha seguito un percorso simile. Nonostante l'entusiasmo iniziale, il prodotto è stato stroncato dalla critica per la sua scarsa funzionalità, il design poco pratico e i problemi di sicurezza (un richiamo per rischio incendio).

Humane ha comunicato ai suoi utenti che le AI Pin cesseranno di funzionare il 28 febbraio, con la perdita di tutte le funzionalità principali, tra cui chiamate, messaggi, query AI e accesso al cloud. L'azienda ha offerto rimborsi parziali ai clienti, ma la delusione tra gli acquirenti è palpabile.

L'acquisizione di Humane da parte di HP, per una cifra di soli 116 milioni di dollari (ben lontana dalla valutazione di 1 miliardo di dollari che Humane sperava di ottenere lo scorso giugno), sembra confermare il fallimento commerciale del prodotto.

HP ha dichiarato che l'acquisizione di Humane porterà "ingegneri, architetti e innovatori di prodotto" in un nuovo team chiamato HP IQ, un "laboratorio di innovazione AI focalizzato sulla costruzione di un ecosistema intelligente attraverso i prodotti e i servizi di HP per il futuro del lavoro".

Resta da vedere se HP riuscirà a sfruttare appieno il potenziale della tecnologia e del team di Humane, o se l'acquisizione si rivelerà un altro buco nell'acqua come l'affare Palm. Il passato di HP in questo campo non è incoraggiante, ma l'azienda sembra determinata a ritagliarsi uno spazio nel crescente mercato dell'intelligenza artificiale.

L'AI Pin di Humane, nonostante le sue ambizioni, ha dimostrato che l'innovazione tecnologica non è sufficiente per garantire il successo commerciale.

L'esperienza di Humane potrebbe servire da monito per altre startup che cercano di entrare nel mercato dell'hardware AI. La competizione con i giganti tecnologici è spietata, e la capacità di integrare l'hardware con un ecosistema software solido e un modello di business sostenibile è fondamentale.

Il futuro dell'AI Pin è segnato, ma la storia di Humane e HP potrebbe avere ancora dei capitoli da scrivere. Resta da vedere se HP saprà trarre insegnamento dai suoi errori passati e trasformare l'acquisizione di Humane in un successo, o se l'AI Pin diventerà l'ennesimo esempio di un'innovazione tecnologica finita nel dimenticatoio.