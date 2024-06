Dopo l'insuccesso della AI Pin, Humane si offre a HP per 1 miliardo di dollari

Humane, azienda guidata dagli ex dipendenti Apple Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, sta cercando di vendere la propria attività a HP per una cifra che supera il miliardo di dollari.

Secondo quanto riportato dal New York Times, i colloqui tra Humane e HP sono iniziati circa una settimana dopo la pubblicazione delle recensioni negative sul Pin AI indossabile dell'azienda, venduto a 699 dollari.

Le critiche hanno evidenziato che il prodotto non è all'altezza delle aspettative dichiarate. Nonostante ciò, l'azienda ha continuato a promuovere una visione ottimistica, rifiutando le recensioni per la loro mancanza di entusiasmo.

In seguito al rifiuto delle recensioni negative, giusto per continuare a far parlare di se, Humane ha inviato un'email ai clienti avvertendoli che la custodia di ricarica del dispositivo potrebbe rappresentare un rischio di incendio.

In seguito il display laser del Pin AI ha sollevato preoccupazioni, poiché causava il surriscaldamento del dispositivo, tanto che i dirigenti di Humane hanno dovuto utilizzare degli impacchi di ghiaccio per mantenere il dispositivo operativo più a lungo e mostrasi con esso in pubblico.

L'azienda ha anche licenziato un ingegnere software senior a febbraio per aver sollevato dubbi sullo stato del prodotto in dirittura del lancio, una mossa che, secondo il Times, viola una politica interna che vieta ai dipendenti di parlare negativamente di Humane.

Ex e attuali dipendenti hanno riferito che Chaudhri e Bongiorno hanno ignorato gli avvertimenti sulla scarsa durata della batteria e il consumo energetico del Pin AI, preferendo mantenere un atteggiamento positivo.

Eppure, anche dopo tutti questi episodi, Bloomberg conferma che HP sia in trattative con Humane, la quale sta cercando di negoziare un prezzo di vendita compreso tra i 750 milioni e 1 miliardo di dollari.

La cifra non è irrealistica per HP, così come non sarebbe un unicum per l'azienda fare acquisti del genere. Nel 2010, difatti, HP ha acquisì Palm e il suo sistema operativo webOS per 1,2 miliardi di dollari, per poi cessare la produzione e il supporto legati a Palm l'anno successivo a causa delle scarse vendite.

Humane ha ricevuto circa 10.000 ordini per il Pin AI all'inizio di aprile, ben al di sotto dell'obiettivo di vendere 100.000 unità entro l'anno. Bongiorno ha riconosciuto in un'intervista con il Times che ci sono state difficoltà nel lancio del prodotto, affermando che avrebbero voluto risolvere alcuni problemi in modo diverso.